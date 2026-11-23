Ben je nieuwsgierig naar kunstmatige intelligentie? Wil je ontdekken wat je allemaal met AI kunt doen, ervaringen uitwisselen of gewoon eens zien hoe anderen ermee aan de slag gaan? Dan hebben we goed nieuws! Op zaterdag 12 december opent HCC een gloednieuw AI-Cafe in Hooglanderveen. Een gezellige ontmoetingsplek waar nieuwsgierigheid, inspiratie en vooral plezier in technologie centraal staan.

Kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich razendsnel. Bijna dagelijks verschijnen er nieuwe mogelijkheden die ons leven gemakkelijker, interessanter of leuker kunnen maken. Maar hoe houd je al die ontwikkelingen bij? En belangrijker nog: wat kun je er zelf mee?

Precies daarvoor is er nu het AI-Café van HCC!

Een café waar ideeën en ervaringen samenkomen

Vergeet ingewikkelde technische verhalen en lange theoretische presentaties. In het AI-Café draait het vooral om ontdekken, uitproberen, vragen stellen en van elkaar leren. En dat allemaal in een ontspannen sfeer, met een kop koffie of thee binnen handbereik. Of je nu dagelijks met ChatGPT of andere AI-programma's werkt, pas je eerste stappen zet of gewoon nieuwsgierig bent: iedereen is welkom!

Je hoeft absoluut geen programmeur of computerdeskundige te zijn. Enthousiasme en belangstelling zijn meer dan voldoende.

Het AI-Café wordt een maandelijkse ontmoetingsplek van de werkgroep AI-gebruik, waar HCC-leden elkaar inspireren en samen nieuwe mogelijkheden ontdekken.

Wat kun je tijdens de feestelijke opening verwachten?

We beginnen de dag gezellig met koffie of thee. Daarna staat een afwisselend programma op het menu. Ontdek wat er allemaal mogelijk is met AI

Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen? Welke toepassingen zijn echt handig? En hoe verandert kunstmatige intelligentie ons dagelijks leven? We bespreken actuele voorbeelden en kijken vooral naar wat je er zelf aan hebt. Leer van de ervaringen van anderen

Misschien heb je zelf al iets bijzonders gemaakt met AI. Of loop je juist tegen vragen aan. Het AI-Café is dé plek om ervaringen uit te wisselen, ideeën op te doen en elkaar verder te helpen.

Tijdens deze eerste bijeenkomst laat Marianne bijvoorbeeld zien hoe zij met VIBE van Mistral een eigen kennissysteem ontwikkelt voor de bouwkundige onderdelen en technische installaties van haar woning. Een mooi voorbeeld van hoe je AI kunt inzetten voor een heel praktisch project.

Zelf experimenteren met slimme technologie

Kan AI ook iets laten bewegen? Hoe geef je kunstmatige intelligentie als het ware ogen, oren of andere zintuigen? We ontdekken hoe je AI kunt combineren met sensoren, elektronische onderdelen en de Arduino-microcontroller. Daarmee kun je bijvoorbeeld slimme apparaten of kleine robots bouwen. En heb je zelf een leuk project gemaakt? Neem het gerust mee! Juist door elkaar te laten zien wat mogelijk is, ontstaan vaak de leukste ideeën.

Geen voorkennis nodig, nieuwsgierigheid is genoeg!

Het bijzondere aan het AI-Café is dat beginners en ervaren gebruikers elkaar ontmoeten. De een stelt een vraag, de ander heeft misschien het antwoord. En soms ontdekken we samen iets waar niemand eerder aan had gedacht.

Er is volop gelegenheid om vragen te stellen, mee te denken, nieuwe contacten te leggen en natuurlijk gezellig bij te praten.

Want technologie wordt pas echt leuk wanneer je die samen ontdekt!

Zet zaterdag 12 december alvast in je agenda!

Datum: zaterdag 12 december 2026

Tijd: 11.00 tot circa 15.30 uur

Locatie: De Dissel, Disselplein 6, 3829 MD Hooglanderveen

Organisatie: Werkgroep AI-gebruik van HCC

Kom gezellig langs en laat je verrassen!

Misschien ga je naar huis met een handig nieuw AI-programma, een verrassend idee voor een eigen project of een antwoord op een vraag waar je al langer mee rondloopt. Maar één ding is zeker: er valt genoeg te ontdekken! Dus blijf niet thuis zitten met je nieuwsgierigheid. Kom op zaterdag 12 december naar Hooglanderveen, schuif aan in het nieuwe AI-Café en ontdek hoe leuk, verrassend en toegankelijk kunstmatige intelligentie kan zijn.

We kijken ernaar uit je te verwelkomen. Tot ziens in het AI-Café!