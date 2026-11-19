Heb je interesse in computers, Linux, Windows, 3D-ontwerpen of gewoon benieuwd naar de nieuwste digitale ontwikkelingen? Kom dan dinsdagavond 24 november naar de clubavond van HCC!midden-brabant in Tilburg! Een gezellige en leerzame avond waarop kennis delen, elkaar helpen en samen ontdekken centraal staan.

Na de inspirerende presentatie van kernlid San Bergmans tijdens de vorige bijeenkomst staat deze avond weer helemaal in het teken van de vertrouwde inloop. Dat betekent volop gelegenheid om vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen, nieuwe dingen te ontdekken en natuurlijk gezellig bij te praten met andere computerliefhebbers.

Alle werkgroepen staan voor je klaar

Tijdens deze clubavond zijn alle werkgroepen van HCC!midden-brabant aanwezig. Of je nu een technisch probleem wilt oplossen, iets nieuws wilt leren of gewoon nieuwsgierig bent naar wat anderen bezighoudt: er is altijd wel iemand met wie je van gedachten kunt wisselen.

3D-ontwerpen en programmeren

Bij de 3D-werkgroep wordt volop geëxperimenteerd met ontwerpen en programmeren. Daarbij wordt onder andere gewerkt met Fusion en OnShape. Interessant voor iedereen die zich wil verdiepen in digitaal ontwerpen, 3D-modelleren of de mogelijkheden van moderne ontwerpsoftware.

Linux en open source

Bij de werkgroep Linux-Opensource worden de laatste ontwikkelingen en wetenswaardigheden besproken. Gebruik je Linux al, overweeg je de overstap of ben je gewoon benieuwd naar de mogelijkheden van open-sourcesoftware? Loop gerust even langs!

Windows en praktische computervragen

Ook in het vertrouwde Windowshoekje kun je terecht. Hier worden ervaringen en tips uitgewisseld over Windows en alles wat daarbij komt kijken. Heb je een vraag, loop je ergens tegenaan of wil je weten hoe anderen iets aanpakken? Stel je vraag en praat mee.

Gezelligheid hoort er natuurlijk ook bij!

Een HCC-clubavond draait om meer dan alleen computers en techniek. Het is ook een mooie gelegenheid om andere leden te ontmoeten, ideeën op te doen en samen plezier te beleven aan onze digitale hobby.

Je hoeft bovendien geen computerexpert te zijn. Of je nu beginner bent of al jarenlang met computers werkt, iedereen is welkom. Juist door elkaar te helpen en ervaringen te delen, maken we deze avonden interessant.

Praktische informatie

Datum: dinsdag 24 november 2026

Tijd: 20.00 tot 22.15 uur

Locatie: zaal De Goede Herder

Adres: Isidorusstraat 6, Tilburg

Organisatie: HCC!midden-brabant

Kom dinsdagavond gezellig langs!

Heb je een vraag over je computer? Wil je kennismaken met Linux, meer weten over 3D-ontwerpen of gewoon een gezellige avond beleven met andere computerliefhebbers? Dan is dit hét moment om langs te komen!

De vrijwilligers en werkgroepen van HCC!midden-brabant kijken uit naar je komst. Neem gerust je vragen, ideeën en enthousiasme mee.

Tot dinsdag 24 november in Tilburg!