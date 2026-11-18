Deze weken geven we in onze nieuwsbrieven het woord aan de medewerkers van het Verenigingsbureau en de leden van het Hoofdbestuur. We laten zien wie ze zijn, wat ze doen en wat hen buiten HCC bezighoudt.

HCC is natuurlijk veel meer dan computers, software en digitale ontwikkelingen. Het is vooral een vereniging van mensen. Van enthousiaste vrijwilligers die bijeenkomsten organiseren en hun kennis delen, tot medewerkers die achter de schermen zorgen dat alles goed verloopt. Maar wie zijn die medewerkers eigenlijk? En wie zitten er in het Hoofdbestuur? Wat doen ze voor onze vereniging, hoe zijn ze bij HCC terechtgekomen en wat vinden ze leuk om te doen als ze even niet met HCC bezig zijn?

In deze nieuwe serie maken we kennis met de mensen achter onze vereniging. Geen ingewikkelde functiebeschrijvingen of formele verhalen, maar persoonlijke kennismakingen. Want het is toch leuk om te weten wie er achter een naam, e-mailadres of vertrouwde stem aan de telefoon schuilgaat? Deze week Marco Mekenkamp (1965), eindredacteur van PC-Active, medewerker communicatie HCC en websitebeheerder hcc.nl en pcactive.nl

Even voorstellen: Ik ben Marco Mekenkamp



"Voor die websites schrijf ik niet alleen nieuwsberichten, ik ben ook de man achter De geschiedenis van. In deze rubriek belicht ik de geschiedenis van diverse tech-onderwerpen, variërend van de geschiedenis van de personal computer en de opkomst van spelcomputers tot de geschiedenis van drones en het verhaal achter ledverlichting.

In het verleden was ik onder meer eindredacteur van de telecomvakbladen Connexie (channel) en Telecommagazine (grootverbruikers zakelijke markt), eindredacteur bij het IT-vakblad ChannelConnect (channel), theaterrecensent bij IJmuider Courant / Haarlems Dagblad en chef redactie van drie kabelkranten.

Toen HCC als de 'Hobby Computer Club' in 1977 werd opgericht, was ik 11, bijna 12 jaar oud. Ik had een drie jaar oudere broer (Carlo, 18-06-1962 / 04-04-2013) die computers geweldig vond en dus informatica ging studeren aan de Universiteit Leiden (dezelfde universiteit – en hetzelfde geboortejaar – als John Vanderaart, die niet alleen columnist is voor pcactive.nl en het magazine, maar ook artikelen schrijft voor het blad en in de rubriek Inbox vragen beantwoordt van lezers).”

Ik ben dus iemand die is opgegroeid met de ontwikkeling van de computer en het gebruik ervan in het dagelijkse leven. Ik absorbeerde moeiteloos alle informatie. Maar naarmate ik ouder word, merk ik dat het moeilijker wordt om al die ontwikkelingen bij te houden. Ik durf toe te geven dat mijn dochter (1994) mij soms helpt met mijn iPhone. ‘Pap, zo moeilijk is dat toch niet’… Dat is iets wat ik regelmatig hoor. En ook: ‘Kijk, zo doe je dat’. En dan worden er voor je neus supersnel handelingen uitgevoerd, waarvan ik de eerste drie nog aan het verwerken ben terwijl zij al bij stap vijf is… Confronterend, zeker voor iemand die al een ‘autotelefoon’ had nog voor de start van GSM in 1994!”

Bij HCC zijn heel veel vrijwilligers actief die zich hebben verdiept in een of meer onderwerpen. Het is ook – en misschien wel: zelfs – voor mij ontzettend fijn om te ervaren dat er mensen zijn die bereid zijn om je in alle rust – en stap voor stap – mee te nemen in de oplossing van jouw probleem. Waar mijn dochter vaak gehaast is (logisch, met drie jonge kinderen, een man, een huishouden en ook haar baan), ervaar je bij de vrijwilligers van HCC gewoon rust. Die vrijwilligers vinden het niet ‘raar’ dat je het niet weet, maar ze helpen je. Ze nemen je stap voor stap mee. Dat maakt het lidmaatschap van HCC zeer waardevol.

Ik ben altijd een enorme liefhebber van autorijden geweest. Kilometers maken: blijer kon je mij bijna niet krijgen. In het verleden deed ik dat: 35.000+ kilometers per jaar was normaal. Bij HCC/PC-Active kwam ik in een bureaufunctie terecht. Eerlijk: ik begon het ‘op de weg zijn’ wel te missen. Ik zocht een nieuwe uitdaging. Ik nam een proefrijles op een bus en na de eerste rotonde wist ik: dit is geweldig! Daar moet ik wat mee doen… En dat heb ik dus gedaan!

Het behalen van rijbewijs D met Code 95 (een verplichte vakbekwaamheidsaantekening op het rijbewijs voor beroepschauffeurs in de EU) is niet eenvoudig. Eerst bepaalt het CBR je medische geschiktheid en daarna dien je door een Arboarts goedgekeurd te worden. Vervolgens zijn er drie theorie-examens. Dat vereist studie, want met name VM3-D (de laatste van de drie) is best pittig. En daarna volgen ook nog drie praktijkexamens!

Op 8 oktober 2026 ben ik begonnen met rijlessen. Eigenlijk begin je weer bijna helemaal opnieuw in zo’n groot voertuig. Natuurlijk, de jarenlange ervaring in de auto (en in mijn geval ook met zware aanhanger, waarvoor ik eerder E achter B haalde) helpt. Maar het voelt in de praktijk een beetje alsof je opnieuw moet leren lopen: je weet hoe het moet, maar krijg het maar in de vingers… Dus lessen. En dat heb ik gedaan. Ik heb van elke minuut genoten!

Op 3 november 2026 heb ik de praktijkexamens Praktische Toets en de Toets Besloten Terrein (beide voor Code 95) succesvol afgerond en 6 november 2026 het officiële CBR-rijexamen. En alles (theorie en praktijk) in één keer gehaald.

Natuurlijk ga ik ook wat met het rijbewijs doen. ik ben voornemens om binnenkort gemiddeld één dag per week op de bus te gaan rijden, vermoedelijk voor een touringcarbedrijf."



