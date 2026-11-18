Heb je een vraag over je computer, wil je meer weten over Linux of ben je benieuwd naar de mogelijkheden van je smartphone? Op vrijdagavond 20 november organiseert HCC!vlaanderen weer een gezellig Digicafe in Wezembeek-Oppem. Een avond vol digitale ontdekkingen, praktische hulp en vooral veel uitwisseling van kennis en ervaringen.

Computers, tablets en smartphones maken ons leven gemakkelijker, maar soms doen ze niet helemaal wat we willen. Een programma dat niet goed werkt, een laptop die opnieuw moet worden ingesteld of een smartphone waarvan je nog lang niet alle mogelijkheden kent: vrijwel iedereen loopt weleens tegen een digitaal vraagstuk aan.

Gelukkig hoef je niet alles zelf uit te zoeken!





Samen ontdekken en problemen oplossen

Tijdens het Digicafé van HCC!vlaanderen staan enthousiaste computerliefhebbers klaar om ervaringen uit te wisselen, vragen te bespreken en samen naar oplossingen te zoeken.

Het programma is breed en biedt ruimte voor uiteenlopende onderwerpen, zoals:

* Internet, thuisnetwerken en verbindingsproblemen.

* Installatie en configuratie van hardware en software.

* Windows-computers en laptops.

* Linux en opensourcesoftware, waaronder Ubuntu, Linux Mint en Fedora.

* Smartphones en tablets met Android of iOS.



Of je nu een ervaren computergebruiker bent of juist wat extra ondersteuning kunt gebruiken, er is altijd wel iets interessants te bespreken.

Meer dan alleen computers

Het Digicafé draait niet uitsluitend om techniek. Minstens zo belangrijk is het ontmoeten van andere mensen die dezelfde belangstelling delen. Misschien ontdek je een handige toepassing die je nog niet kende, krijg je eindelijk antwoord op een vraag waarmee je al een tijdje rondloopt of help je zelf iemand anders met jouw kennis.

Juist die combinatie van gezelligheid, persoonlijke contacten en praktische kennis maakt de bijeenkomsten van HCC zo waardevol.

Ook nieuwe bezoekers zijn welkom!

Je hoeft beslist geen computerexpert te zijn om langs te komen. Iedereen met belangstelling voor computers, tablets, smartphones en digitale technologie is welkom om de sfeer te proeven en kennis te maken met HCC!vlaanderen.

Ook wanneer je nog niet eerder een HCC-bijeenkomst hebt bezocht, is dit een mooie gelegenheid om te ontdekken wat onze vereniging te bieden heeft.

Praktische informatie

Datum: vrijdag 20 november 2026

Tijd: 19.00 tot 22.00 uur

Locatie: Gemeenschapscentrum De Kam

Adres: Beekstraat, 1970 Wezembeek-Oppem, België

Organisatie: HCC!vlaanderen

Het Digicafé vindt normaal gesproken iedere derde vrijdag van de maand plaats.

Kom langs en doe mee!

Heb je een digitale vraag, wil je nieuwe mogelijkheden ontdekken of vind je het gewoon leuk om met andere computerliefhebbers van gedachten te wisselen?

Kom dan vrijdag 20 november naar Gemeenschapscentrum De Kam in Wezembeek-Oppem! Neem je vragen, nieuwsgierigheid en enthousiasme mee. HCC!vlaanderen kijkt uit naar een gezellige en leerzame avond.