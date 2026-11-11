HCC is op steeds meer plekken online te vinden. Naast onze website, nieuwsbrief en andere sociale media zijn we nu ook actief op Bluesky. Daarmee bieden we leden en andere technologieliefhebbers een extra mogelijkheid om HCC te volgen en op de hoogte te blijven van wat er binnen onze vereniging en in de wereld van technologie gebeurt.

Bluesky is een sociaal netwerk dat de afgelopen tijd sterk in de belangstelling staat. De opzet doet in verschillende opzichten denken aan X: gebruikers kunnen korte berichten plaatsen, anderen volgen en reageren op berichten. Tegelijkertijd kiest Bluesky voor een meer open en gedecentraliseerde technische opzet.

Voor HCC is Bluesky een mooie aanvulling op de kanalen waarop we al actief zijn. We willen immers aanwezig zijn op de plekken waar onze leden, vrijwilligers en andere geïnteresseerden in computers en digitale technologie zich bevinden.

Wat kun je van HCC op Bluesky verwachten?

Via ons Bluesky-account delen we nieuws van HCC, interessante artikelen van HCC.nl, informatie over bijeenkomsten en activiteiten en berichten over ontwikkelingen op het gebied van computers, internet, AI, privacy, digitale veiligheid en andere technologie.

Ook kunnen we via Bluesky aandacht vragen voor activiteiten van onze regio’s, interessegroepen en andere onderdelen van de vereniging. Zo maken we zichtbaar hoeveel er binnen HCC gebeurt – zowel landelijk als lokaal.

Bluesky past bovendien goed bij een vereniging als HCC. We zijn al sinds 1977 bezig met computers en nieuwe technologie en blijven nieuwe digitale ontwikkelingen graag ontdekken. Dat betekent niet dat we ieder nieuw platform direct omarmen, maar wel dat we kijken waar interessante nieuwe mogelijkheden ontstaan om kennis te delen en mensen met elkaar in contact te brengen.

Neem eens een kijkje

Gebruik je Bluesky al? Dan nodigen we je van harte uit om HCC daar te volgen. Ons account is @hcc-1977.bsky.social. Heb je nog geen Bluesky-account, maar ben je nieuwsgierig? Ook dan is dit misschien een mooi moment om eens te kijken wat het platform te bieden heeft.

Bekijk en volg HCC op Bluesky Hoe meer HCC-leden ons volgen, berichten delen en erop reageren, hoe beter we HCC en alle activiteiten binnen onze vereniging ook op Bluesky zichtbaar kunnen maken.

Tot ziens op Bluesky!