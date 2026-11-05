Kun je computers zelfstandig laten beleggen? Welke software en algoritmen heb je daarvoor nodig en hoe werkt dat in de praktijk? Op maandag 16 november organiseert de HCC-BeleggingsStudiegroep Zuid-Holland in Delft een interessante bijeenkomst over automatisch handelen op de beurs. Ook technische analyse komt aan bod. Belangstellenden zijn van harte welkom om vrijblijvend kennis te maken.

Automatisch beleggen: hoe werkt het?

Steeds meer beleggers maken gebruik van computersystemen die zelfstandig koop- en verkoopbeslissingen kunnen uitvoeren. Deze vorm van beleggen, ook wel algoritmisch handelen of robotbeleggen genoemd, maakt gebruik van vooraf vastgelegde regels en computermodellen.

Maar hoe begin je daarmee? Welke technische voorzieningen zijn noodzakelijk en wat komt er allemaal kijken bij het opzetten van een automatisch handelssysteem?

Tijdens de bijeenkomst verzorgt Anne een presentatie waarin hij zijn eigen ervaringen deelt met automatisch handelen via het Duitse platform bmtrading.de.

Hij laat stap voor stap zien hoe hij zijn systeem heeft ingericht. Daarbij komen onder meer de huur van een server, de benodigde software, het gebruik van algoritmen en de praktische uitvoering van automatische handelstransacties aan bod.

De presentatie biedt vooral inzicht in de technische en organisatorische kant van robotbeleggen. Ook wordt duidelijk welke mogelijkheden en uitdagingen dergelijke systemen met zich meebrengen.

Uiteraard is er volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Technische analyse: wat vertellen beurskoersen?

Als de beschikbare tijd het toelaat, verzorgt Aad aansluitend een presentatie waarin hij een pleidooi houdt voor technische analyse. Bij technische analyse proberen beleggers toekomstige koersbewegingen te beoordelen aan de hand van historische koersgegevens, grafieken, trends en indicatoren.

Voorstanders beschouwen deze methode als een nuttig hulpmiddel bij het bepalen van koop- en verkoopmomenten. Tegelijkertijd blijft het voorspellen van beurskoersen onzeker en biedt geen enkele analysemethode garantie op succes.

De presentatie biedt een mooie aanleiding om hierover met andere beleggers van gedachten te wisselen.

Samen leren en ervaringen delen

De HCC-BeleggingsStudiegroep Zuid-Holland brengt mensen samen die geïnteresseerd zijn in beleggen en de technische hulpmiddelen die daarbij kunnen worden ingezet. Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten komen uiteenlopende onderwerpen aan bod, zoals aandelenwaardering, opties, beleggingsstrategieën, kunstmatige intelligentie, fundamentele analyse en het gebruik van Excel voor koersinformatie.

De nadruk ligt op kennisdeling, discussie en het uitwisselen van praktijkervaringen. Zowel beginnende als ervaren beleggers kunnen hier nieuwe inzichten opdoen.

Praktische informatie

Datum: maandag 16 november 2026

Tijd: 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur

Locatie: Buurthuis Het Voorhof

Adres: Herman Gorterhof 165, 2624 XL Delft

Pauze: 20.30 tot 21.00 uur

Belangstellenden zijn van harte welkom om vrijblijvend een bijeenkomst bij te wonen. Zo kun je zelf ontdekken of deelname aan de BeleggingsStudiegroep iets voor jou is.

De volgende bijeenkomst staat gepland voor maandag 14 december 2026. Ook in 2027 komt de groep maandelijks bijeen.

Ben je geïnteresseerd in beleggen, automatisering of de mogelijkheden van slimme handelssoftware? Kom dan op 16 november naar Delft en maak kennis met de HCC-BeleggingsStudiegroep Zuid-Holland!





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