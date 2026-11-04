Deze weken geven we in onze nieuwsbrieven het woord aan de medewerkers van het Verenigingsbureau en de leden van het Hoofdbestuur. We laten zien wie ze zijn, wat ze doen en wat hen buiten HCC bezighoudt.

HCC is natuurlijk veel meer dan computers, software en digitale ontwikkelingen. Het is vooral een vereniging van mensen. Van enthousiaste vrijwilligers die bijeenkomsten organiseren en hun kennis delen, tot medewerkers die achter de schermen zorgen dat alles goed verloopt. Maar wie zijn die medewerkers eigenlijk? En wie zitten er in het Hoofdbestuur? Wat doen ze voor onze vereniging, hoe zijn ze bij HCC terechtgekomen en wat vinden ze leuk om te doen als ze even niet met HCC bezig zijn?

In deze nieuwe serie maken we kennis met de mensen achter onze vereniging. Geen ingewikkelde functiebeschrijvingen of formele verhalen, maar persoonlijke kennismakingen. Want het is toch leuk om te weten wie er achter een naam, e-mailadres of vertrouwde stem aan de telefoon schuilgaat? Deze week Nina Bruin. Nina Bruin (2001) begon in 2022 als medewerker Ledenadministratie en is sinds 2024 de Privacy & Compliance Officer van HCC.

Even voorstellen: Ik ben Nina Bruin

"Als Privacy & Compliance Officer houd ik me bezig met het beschermen van de persoonsgegevens van de HCC-leden. Zo ben ik het eerste aanspreekpunt bij vragen, en zorg ik ervoor dat alle processen binnen HCC aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoen.

Mijn werkzaamheden bij de Ledenadministratie zijn zeer divers, van het beantwoorden van e-mails en telefoontjes tot het verwerken van de webshopbestellingen via het Ledenvoordeel. Daarnaast schrijf ik ook soms artikelen voor PC-Active, hét tech- en computermagazine van de Benelux. Zo is een werkdag bij HCC nooit saai.

Ik ben in 2022 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden met een bachelor in Security Studies. Dit jaar (2026) ben ik afgestudeerd van de master Military Strategic Studies aan de Nederlandse Defensie Academie. Hoewel deze opleidingen op het eerste oog misschien niet aansluiten bij mijn werkzaamheden bij HCC, zit er meer overlap dan je misschien denkt.

Ik begon bij HCC vlak nadat ik mijn bachelordiploma had behaald. Al snel merkte ik dat HCC zich niet alleen bezighoudt met ontwikkelingen op het gebied van smartphones of laptops, maar ook met onderwerpen als cybersecurity. Aangezien ik een minor in deze richting heb gevolgd, realiseerde ik me dat ik vanuit mijn studie-achtergrond ook een bijdrage kon leveren aan HCC. Zo heb ik bijvoorbeeld in PC-Active 339 een artikel geschreven over de invloed van AI op oorlogsvoering.

Naast het feit dat HCC enorm relevante en interessante kennis biedt aan haar leden, merk ik ook dat het werken bij HCC heel vertrouwd voelt. Zowel op het Verenigingsbureau, waar de collega’s altijd voor elkaar klaarstaan, als op de HCC!kennisdagen hangt er een gezellige en prettige sfeer.

HCC houdt zich bezig met een enorm scala aan onderwerpen via de 26 Interessegroepen. Zo kan iemand die geïnteresseerd is in stamboomonderzoek terecht bij HCC!genealogie, en wie meer wil weten over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, kan lid worden van HCC!ai. Het mooie van HCC is dat je altijd nieuwe interesses ontwikkelt. En dat gaat ook makkelijk: HCC-leden kunnen namelijk gratis lid worden van alle Interessegroepen! Misschien kom je wel een onderwerp tegen waar je enorm enthousiast van wordt, zonder dat je dat van tevoren had verwacht…”