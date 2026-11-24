Heb je een computer die nog prima werkt, maar volgens Microsoft niet geschikt is voor Windows 11? Dan hoef je echt niet meteen een nieuwe aan te schaffen! Op dinsdag 8 december organiseert HCC!apeldoorn in Zevenaar een gratis en toegankelijke presentatie over Linux. Ontdek hoe je jouw vertrouwde computer nog jarenlang kunt blijven gebruiken, zonder dure software of ingewikkelde technische kennis.

Waarom weggooien als je computer nog goed werkt?

Veel mensen herkennen het probleem: hun computer doet het nog uitstekend, maar voldoet niet aan de systeemeisen van Windows 11. Een nieuwe computer kopen lijkt dan de enige oplossing. Maar dat is lang niet altijd nodig!

Met Linux kun je veel oudere computers opnieuw gebruiken. Het is een gratis besturingssysteem dat een uitstekend alternatief kan zijn voor Windows. Je kunt ermee internetten, e-mailen, documenten maken, foto's bewerken en nog veel meer.

En het mooie is: je hoeft beslist geen computerexpert te zijn om ermee aan de slag te gaan.

Linux Mint: verrassend vertrouwd

Tijdens de presentatie laat Ron Regeer zien hoe eenvoudig Linux kan zijn. Vooral Linux Mint is interessant voor mensen die gewend zijn aan Windows. Linux Mint heeft een herkenbaar startmenu, een taakbalk en een overzichtelijke werkomgeving. Veel dagelijkse werkzaamheden kun je er zonder problemen mee uitvoeren. Bovendien zijn er talloze gratis programma's beschikbaar.

Zelfs computers van tien jaar of ouder kunnen er vaak nog uitstekend mee functioneren.

Wat kun je verwachten?

Tijdens deze gezellige en leerzame middag krijg je in begrijpelijke taal antwoord op allerlei praktische vragen. Wat is Linux eigenlijk? Waarom is het gratis? Welke programma's kun je gebruiken in plaats van Word, Outlook of Photoshop? En hoe zit het met veiligheid en updates? Ook de beperkingen komen aan bod. Want hoewel Linux voor veel mensen een prima alternatief is, werken niet alle Windows-programma's en apparaten er automatisch mee.

Na de presentatie kun je Linux Mint zelf bekijken vanaf een USB-stick. Natuurlijk is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Bijvoorbeeld of jouw printer blijft werken, hoe je foto's en documenten kunt meenemen en of jouw computer geschikt is.

Iedereen is welkom!

Of je nu serieus overweegt om over te stappen, nieuwsgierig bent naar Linux of gewoon wilt weten welke mogelijkheden er zijn: deze middag is voor iedereen interessant. De presentatie is speciaal bedoeld voor beginners en mensen zonder uitgebreide technische kennis. Je hoeft dus niets van Linux te weten om mee te kunnen doen.

Praktische informatie

Dinsdag 8 december 2026

14.00 – 17.00 uur

De Maatjes

Kardinaal de Jongstraat 4, 6904 BE Zevenaar

Toegang gratis

Organisatie: HCC!apeldoorn

Ontdek wat jouw computer nog allemaal kan!

Een computer die niet geschikt is voor Windows 11, is niet automatisch aan vervanging toe. Misschien heeft jouw vertrouwde pc of laptop nog heel wat goede jaren voor de boeg.

Kom op dinsdag 8 december naar Zevenaar en laat je verrassen door de mogelijkheden van Linux. Het is gratis, leerzaam en misschien wel het begin van een heel nieuw computeravontuur!