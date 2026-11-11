Hoe vinden piloten hun weg door het luchtruim? En welke rol spelen bakens en luchtvaartkaarten daarbij? Op maandagavond 16 november organiseert HCC!noord-nederland in Leeuwarden een boeiende clubavond voor liefhebbers van flightsimulatie en luchtvaart.

Programma

Tijdens deze bijeenkomst staan twee interessante presentaties op het programma. De eerste gaat over navigatiebakens, die piloten helpen om hun positie te bepalen en de juiste route te volgen. Hoe werken deze bakens precies en hoe gebruik je ze tijdens een vlucht in een flightsimulator?







De tweede presentatie draait om luchtvaartkaarten. Deze kaarten bevatten belangrijke informatie over vliegroutes, luchthavens en het luchtruim. Je ontdekt hoe je ze leest en hoe ze je helpen om een vlucht realistisch voor te bereiden en uit te voeren.

Of je nu al jarenlang virtueel vliegt of pas begint met flightsimulatie, deze avond biedt volop gelegenheid om je kennis te vergroten, ervaringen uit te wisselen en andere luchtvaartliefhebbers te ontmoeten.

Praktische informatie

Datum: maandag 16 november 2026

Tijd: 19.30 tot 22.00 uur

Locatie: Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden

Organisatie: HCC!noord-nederland



Stap aan boord en vlieg mee!

Altijd al willen weten hoe piloten zonder TomTom hun bestemming vinden? Of wil je jouw virtuele vliegkunsten naar een hoger niveau tillen? Dan mag je deze avond niet missen!

Kom op maandag 16 november naar Leeuwarden, ontdek de geheimen van luchtvaartnavigatie en ontmoet andere enthousiaste flightsimmers. Ook als je nog weinig ervaring hebt, ben je van harte welkom om kennis te maken met deze fascinerende hobby.

Zet koers naar Leeuwarden, neem je nieuwsgierigheid mee en laat je inspireren! We zien je graag op 16 november om 19.30 uur.