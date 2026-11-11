Deze weken geven we in onze nieuwsbrieven het woord aan de medewerkers van het Verenigingsbureau en de leden van het Hoofdbestuur. We laten zien wie ze zijn, wat ze doen en wat hen buiten HCC bezighoudt.

HCC is natuurlijk veel meer dan computers, software en digitale ontwikkelingen. Het is vooral een vereniging van mensen. Van enthousiaste vrijwilligers die bijeenkomsten organiseren en hun kennis delen, tot medewerkers die achter de schermen zorgen dat alles goed verloopt. Maar wie zijn die medewerkers eigenlijk? En wie zitten er in het Hoofdbestuur? Wat doen ze voor onze vereniging, hoe zijn ze bij HCC terechtgekomen en wat vinden ze leuk om te doen als ze even niet met HCC bezig zijn?

In deze nieuwe serie maken we kennis met de mensen achter onze vereniging. Geen ingewikkelde functiebeschrijvingen of formele verhalen, maar persoonlijke kennismakingen. Want het is toch leuk om te weten wie er achter een naam, e-mailadres of vertrouwde stem aan de telefoon schuilgaat? Deze week Petra Waaijer (1968), zij is coördinator Algemene Zaken bij HCC – ofwel: van alle markten thuis, van redactionele werkzaamheden tot organisatorische zaken.

Even voorstellen: Ik ben Petra Waaijer

"Ik ben geboren en getogen in Baarn en verhuisde voor mijn studie Algemene Letteren aan de Vrije Universiteit naar Amsterdam. Tijdens mijn stage bleef ik “hangen” bij een algemene uitgeverij, waarna ik de overstap maakte naar AllerHande van Albert Heijn. Vervolgens werkte ik vijftien jaar bij Sanoma (nu DPG), waar ik voor het weekblad Donald Duck actief was als (pocket)redacteur en chefcoördinator van de Disney-vakantieboeken. Via een omweg langs de afdeling Opleidingen van Zorgbalans ben ik in december 2022 bij HCC terechtgekomen.

In 2006 verhuisde ik met man en twee kinderen van Amsterdam naar het prachtige Haarlem. Inmiddels zijn de kinderen uitgevlogen: onze zoon van 23 studeert in Enschede en helpt mij gelukkig regelmatig met technische vraagstukken, en onze dochter van 20 studeert Criminologie in Leiden. Samen met mijn man, twee katten en een hond (dus van een empty nest is geen sprake 😉) woon ik sinds 2019 met veel plezier in de binnenstad (op loopafstand van ons mooie Verenigingsbureau aan het Kenaupark).

Op sportief vlak heb ik naast wandelen – naar kantoor en met de hond – in 2023 Pickleball ontdekt, een sport die het midden houdt tussen tafeltennis, tennis en badminton. Tot mijn eigen verrassing ben ik er behoorlijk aan verslingerd geraakt en speel ik inmiddels twee keer per week. Het heeft me bovendien veel nieuwe, leuke contacten opgeleverd – net zoals bij HCC, waar het ontmoeten van elkaar rond een gedeelde hobby centraal staat. Via HCC en PC-Active doe ik zelf ook voortdurend nieuwe kennis op. Denk aan handige tips voor het gebruik van je smartphone, maar ook aan ontwikkelingen zoals smartbrillen en artificiële intelligentie. Tijdens HCC!kennisdagen word ik bijvoorbeeld bijgepraat over automatisering van modeltreinbanen, maar ook van poppenhuizen en is er op 3D-printing gebied ook elk jaar weer een nieuwe ontwikkeling. Al deze facetten hebben voor mij een nieuwe wereld geopend en die deel ik graag ook met anderen in mijn omgeving.

Binnen HCC houd ik mij bezig met een breed scala aan werkzaamheden. Ik werk aan de HCC-nieuwsbrief en onderhoud contacten met externe partijen, bijvoorbeeld voor promotieactiviteiten zoals het recente radiospotje via de Ster, het SOS-bandje van Lewise en het interview van Ger Stok bij de Radiofabriek. Ook heb ik contacten met podia als VoorVrouwenBlog, omdat we graag meer vrouwen bij onze vereniging zouden betrekken. Daarnaast verricht ik allerlei hand- en spandiensten: van het regelen van cadeaus, gadgets, promotiematerialen, kerstkaart, prijzen opsturen tot het verhuizen van opslag en de benodigdheden voor de HCC!kennisdag. Ik plaats(te tot voor kort de agenda-items) workshops, persberichten, artikelen en updates op de websites hcc.nl en pcactive.nl, help bij het maken van PC-Active en ondersteun het Hoofdbestuur bij allerhande zaken. Ik spring graag bij voor mijn collega’s op het Verenigingsbureau bij ziekte of verlof, dus inderdaad, van alle markten thuis!

HCC draag ik een warm hart toe, vooral vanwege de mensen. Het is inspirerend om te zien hoe iedereen met zoveel enthousiasme met zijn of haar hobby bezig is, tijdens bijeenkomsten of op een HCC!kennisdag. En om te merken hoe behulpzaam iedereen is en je graag wegwijs maakt in deze steeds digitalere wereld als je vragen daarover hebt."