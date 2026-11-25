Deze weken geven we in onze nieuwsbrieven het woord aan de medewerkers van het Verenigingsbureau en de leden van het Hoofdbestuur. We laten zien wie ze zijn, wat ze doen en wat hen buiten HCC bezighoudt.

HCC is natuurlijk veel meer dan computers, software en digitale ontwikkelingen. Het is vooral een vereniging van mensen. Van enthousiaste vrijwilligers die bijeenkomsten organiseren en hun kennis delen, tot medewerkers die achter de schermen zorgen dat alles goed verloopt. Maar wie zijn die medewerkers eigenlijk? En wie zitten er in het Hoofdbestuur? Wat doen ze voor onze vereniging, hoe zijn ze bij HCC terechtgekomen en wat vinden ze leuk om te doen als ze even niet met HCC bezig zijn?

In deze nieuwe serie maken we kennis met de mensen achter onze vereniging. Geen ingewikkelde functiebeschrijvingen of formele verhalen, maar persoonlijke kennismakingen. Want het is toch leuk om te weten wie er achter een naam, e-mailadres of vertrouwde stem aan de telefoon schuilgaat? Deze week Henk van Leersum (1955), Hoofdbestuurslid Groeperingen en Evenementen.

Even voorstellen: Ik ben Henk van Leersum

" Per 1 oktober 2007 ben ik in dienst gekomen bij HCC als administrateur HCC-groeperingen. HCC was toen nog gevestigd aan de Richard Holkade in Haarlem Oost, dat was nog maar van korte duur want in maart 2008 zijn we verhuisd naar de Jansweg vlakbij NS-station Haarlem. Vervolgens zijn we in december 2017 verhuisd naar het Kenaupark waar we, naar alle tevredenheid, nog steeds gehuisvest zijn. Toen in augustus 2013 onze collega Arie Stans met pensioen ging is er een herverdeling van de administratieve taken gekomen waardoor ik verantwoordelijk werd voor de financiële rapportages, de jaarrekening en de begroting. In december 2021 werd ik pensioengerechtigd en kon ik als Parttimer bij HCC blijven werken waar ik graag gebruik van maakte.



Vervolgens werd ik in april 2024 benoemd als Penningmeester in het Hoofdbestuur, per juni 2026 is het penningmeesterschap overgenomen door Wim Hendriks. Sindsdien ben ik Hoofdbestuurslid Groeperingen en Evenementen en heb ik mij onder andere beziggehouden met het organiseren van de HCC Regiodagen.



Tijdens de HCC Kennisdag van 3 oktober heb ik met veel plezier gefungeerd als "Barista koffie en thee". Het leuke daarvan was dat ik bijna alle vrijwilligers min of meer gesproken heb tijdens de "koffieschenkerij". Ik heb de Kennisdag als zeer belangrijk ervaren voor de contacten met onze enthousiaste vrijwilligers, heel goed voor het verenigingsgevoel en de onderlinge saamhorigheid. Met veel vertrouwen zie ik dan ook uit naar 2027 als we het 50-jarig bestaan van HCC zullen vieren samen met al onze vrijwilligers.

In mijn vrije tijd ben ik graag aan de wandel, met name langeafstandswandelingen zijn favoriet. Afgelopen zomer was ik op pad in Zwitserland een grandioos avontuur mede door het schitterende weer en de mooie Alpen-Panoramaroute die ik voor een deel, 250 km, heb gelopen.



Als echte "Tesselaar" breng ik ook regelmatig langere tijd door op Texel, daar liggen mij roots en heb ik van oudsher vrienden en bekenden hetgeen zorgt voor een speciale band.



Al met al ben ik tevreden met de huidige invulling van mijn pensionado-tijd, veel afwisseling en vooral ook de sociale contacten die van groot belang zijn evenals het nog deel uitmaken van ons geweldige HCC-team op het Verenigingsbureau waar ik ook nog regelmatig aanwezig ben."