35 jaar digitale kennis, innovatie en vooral heel veel vrijwilligerswerk! HCC!hobbynet vierde onlangs zijn 35-jarig bestaan met een speciale live-uitzending vanuit BIT in Ede. Heb je deze bijzondere uitzending gemist? Geen probleem, want je kunt het volledige programma nu op je gemak terugkijken. En dat is absoluut de moeite waard!

Sinds de oprichting in 1991 speelt HCC!hobbynet een belangrijke rol in de digitale dienstverlening van HCC. Wat ooit begon als een initiatief van enthousiaste computerliefhebbers, groeide uit tot een onmisbare technische pijler onder onze vereniging.

Achter veel voorzieningen die HCC-leden dagelijks gebruiken, zoals websites, e-maildiensten en andere digitale toepassingen, staat een team van deskundige en betrokken vrijwilligers.

Een bijzondere blik achter de schermen

Ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum werd een speciale uitzending georganiseerd. Een mooie gelegenheid om stil te staan bij de rijke geschiedenis van HCC!hobbynet, de betekenis ervan voor onze vereniging en de mensen die zich hiervoor inzetten.

De jubileumuitzending is niet alleen interessant voor leden die HCC!hobbynet al jarenlang kennen, maar zeker ook voor iedereen die nieuwsgierig is naar de techniek en het vrijwilligerswerk achter onze digitale voorzieningen.

Bekijk de uitzending wanneer het jou uitkomt

Was je er niet live bij of wil je de uitzending nog eens bekijken? Dat kan via YouTube, helemaal gratis.

Een groot compliment voor onze vrijwilligers

Het 35-jarig bestaan is bovenal een prachtige prestatie van de vele vrijwilligers die HCC!hobbynet in al die jaren hebben opgebouwd en draaiende gehouden. Dankzij hun kennis, enthousiasme en inzet kunnen tienduizenden HCC-leden profiteren van onze digitale dienstverlening.

Namens het Hoofdbestuur: van harte gefeliciteerd met dit prachtige jubileum en dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

Veel kijkplezier!