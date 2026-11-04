Zaterdag 7 november wordt een bijzondere dag voor HCC! Verspreid over heel Nederland organiseren onze interessegroepen en regio's tal van bijeenkomsten, demonstraties en workshops. Van kunstmatige intelligentie tot familiegeschiedenis en van Linux tot vliegsimulatie: er is voor iedere computerliefhebber iets te beleven. Een echte HCC!super-zaterdag!

Van kunstmatige intelligentie tot familiegeschiedenis

In Hooglanderveen presenteert HCC!ai de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Ook HCC!robotica organiseert hier een bijeenkomst.

In Breukelen staat de HCC!genealogiedag op het programma. Onder het motto 'De verhalen in je familiegeschiedenis' ontdekken bezoekers hoe boeiend het onderzoeken van hun voorouders kan zijn. De toegang is gratis en iedereen is welkom!

CompUfair in De Bilt: ontdekken, leren en ontmoeten

In De Bilt vindt de populaire CompUfair plaats. Bezoekers kunnen rekenen op demonstraties, presentaties, workshops en natuurlijk volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

Bijzonder interessant zijn de Linux-workshops. Ontdek hoe je met Linux Mint een oudere computer nieuw leven inblaast en maak kennis met de mogelijkheden van virtualisatie.

Ook elders in Nederland volop activiteiten

De HCC!super-zaterdag beperkt zich zeker niet tot deze drie locaties!

Alkmaar: een gezellige inloopbijeenkomst van HCC!noordwest.

Eindhoven: een Flight Simulator-vliegdag voor liefhebbers van virtueel vliegen.

Hooglanderveen: de maandelijkse bijeenkomst van HCC!robotica.

Oisterwijk: een clubbijeenkomst van HCC!midden-brabant.



De kracht van HCC: samen ontdekken!

Al deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet van enthousiaste HCC-vrijwilligers. Zij delen hun kennis, helpen bezoekers verder en zorgen ervoor dat onze vereniging op zoveel plaatsen in Nederland actief is.

HCC-voorzitter Wijnand van Swaaij is enthousiast: 'Deze zaterdag laat prachtig zien waar HCC voor staat: samen ontdekken, kennis delen en vooral plezier beleven aan digitale technologie. Ik ben ontzettend trots op onze vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken!'

Zijn uitnodiging is duidelijk: 'Kom zaterdag vooral langs! Bezoek een bijeenkomst bij jou in de buurt, ontdek iets nieuws en neem gerust iemand mee die HCC nog niet kent. Want hoe digitaal onze wereld ook wordt, het persoonlijke contact maakt onze vereniging bijzonder!'

Kijk voor meer informatie over deze, en alle andere, HCC-bijeenkomsten op onze agenda.

Zaterdag 7 november: HCC!super-zaterdag. Mis het niet!