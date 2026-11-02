Kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich razendsnel. Wat gisteren nog toekomstmuziek leek, is vandaag al mogelijk. Van slimme AI-assistenten tot zelfstandige AI-agents en robots: de ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Op zaterdag 7 november organiseert HCC!ai een inspirerende en interactieve bijeenkomst in Hooglanderveen.

Een middag vol ontdekkingen, praktische ervaringen en nieuwe ideeën.

Van ChatGPT tot slimme AI-agents

Gebruik je al ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude of Mistral? Dan weet je hoe snel deze toepassingen veranderen. Vrijwel iedere week verschijnen nieuwe functies en mogelijkheden. Maar welke ontwikkelingen zijn écht interessant? En hoe kun je ze zelf gebruiken?

Tijdens de bijeenkomst van de Werkgroep AI-gebruik bespreken deelnemers de belangrijkste AI-ontwikkelingen van de afgelopen maand. Niet alleen de technische vernieuwingen komen aan bod, maar vooral ook de praktische mogelijkheden. Wat werkt goed? Welke toepassingen zijn verrassend handig? En waar liggen nog uitdagingen?

Het mooie van deze bijeenkomsten is dat iedereen kan bijdragen. Of je nu dagelijks met AI experimenteert of nog volop aan het ontdekken bent: jouw ervaringen, vragen en ideeën zijn welkom.

AI krijgt ogen, oren, handen en voeten

Een bijzonder interessant onderwerp is de opkomst van AI-agents. Waar traditionele chatbots vooral vragen beantwoorden en teksten produceren, kunnen AI-agents steeds vaker zelfstandig taken uitvoeren en samenwerken met andere systemen.

Denk aan slimme toepassingen voor in huis, robots die reageren op hun omgeving of digitale assistenten die ingewikkelde werkzaamheden ondersteunen.

Juist hier ligt een prachtige uitdaging voor HCC-leden. Want wat is er leuker dan samen experimenteren, technische kennis combineren en ontdekken wat je met deze nieuwe technologie zelf kunt bouwen?

HCC is al bijna vijftig jaar dé ontmoetingsplaats voor mensen die graag met computers en technologie experimenteren. Met AI begint een nieuw en bijzonder boeiend hoofdstuk.

Enthousiasme én een kritische blik

Natuurlijk heeft AI ook een keerzijde. Privacy, cybercriminaliteit, deepfakes en de toenemende zelfstandigheid van AI-systemen roepen belangrijke vragen op. Daarom is er tijdens de bijeenkomst volop ruimte voor discussie. Hoe benutten we de voordelen van AI zonder de risico's uit het oog te verliezen? Welke ontwikkelingen verdienen ons enthousiasme en waar moeten we juist voorzichtig mee zijn?

Door ervaringen en inzichten uit te wisselen, leren deelnemers niet alleen van nieuwe technologie, maar vooral ook van elkaar.

Kom langs, ontdek en praat mee!

De Werkgroep AI-gebruik draait om nieuwsgierigheid, kennis delen en samen nieuwe mogelijkheden verkennen. Je hoeft geen AI-specialist te zijn om mee te praten. Interesse in de ontwikkelingen en plezier in experimenteren zijn voldoende.

Praktische informatie

Datum: zaterdag 7 november 2026

Tijd: 11.00 tot 15.30 uur

Locatie: De Dissel, Disselplein 6, Hooglanderveen

Organisatie: HCC!ai – Werkgroep AI-gebruik



Wil je je alvast verdiepen in de techniek achter AI? De presentatie over neurale netwerken van de bijeenkomst op 10 oktober is te downloaden via de website van HCC!ai, onder Downloads.

De volgende bijeenkomst staat gepland voor 13 december.

Benieuwd wat AI vandaag al kan en wat morgen mogelijk wordt? Kom op 7 november naar Hooglanderveen, ontmoet andere enthousiaste computerliefhebbers en ontdek hoe leuk het is om samen met AI te experimenteren!