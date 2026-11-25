Ben je liefhebber van films, houd je van bijzondere verhalen of ben je geïnteresseerd in het zelf maken en bewerken van video's? Kom dan op zaterdag 12 december naar Haarlem voor een verrassende en inspirerende filmmiddag, georganiseerd door HCC!kennemerland en HCC!fotovideo.

De Haarlemse videowerkgroep organiseert haar jaarlijkse publieksmiddag, ditmaal voor het eerst onder de vlag van HCC!kennemerland. De filmmakers presenteren een kleurrijke selectie van videoproducties die zij het afgelopen jaar individueel of gezamenlijk hebben gemaakt.

Een verrassend veelzijdig programma

Tijdens deze middag maak je als bezoeker een bijzondere reis langs uiteenlopende onderwerpen. Ontdek de geschiedenis van de KLM, neem een kijkje achter de schermen bij de productie van kunststof ramen, beleef de kerstsfeer in Disneyland Parijs en reis mee naar het indrukwekkende Irian Jaya. Ook natuur, kunst en maatschappelijke thema's komen aan bod.

De relatief korte films zorgen voor een afwisselend programma waarin je telkens opnieuw wordt verrast door de creativiteit van de makers.

Jij bepaalt wie er wint!

Als bezoeker krijg je bovendien een bijzondere rol. Je mag de vertoonde films beoordelen en zo meebepalen welke filmmaker met de felbegeerde publieksprijs naar huis gaat. Uiteraard is er ook gelegenheid om met de filmmakers in gesprek te gaan, ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen voor eventuele eigen videoprojecten.

Iedereen is van harte welkom

Je hoeft geen ervaren filmmaker te zijn om van deze middag te genieten. Ook wanneer je gewoon graag naar films kijkt of nieuwsgierig bent naar de mogelijkheden van videobewerking, ben je van harte welkom. Dat geldt uiteraard ook voor niet-leden van HCC. Neem gerust je partner, vrienden of familieleden mee!

Praktische informatie

Datum: zaterdag 12 december 2026

Tijd: 14.00 tot 15.30 uur

Locatie: Wijkcentrum de Wereld

Adres: Laan van Berlijn 1, 2034 SB Haarlem

Organisatie: HCC!kennemerland en HCC!fotovideo



In verband met de verwachte belangstelling wordt je vriendelijk verzocht je vooraf aan te melden.

Meer informatie en aanmelden

Laat je verrassen door het creatieve talent binnen HCC, geniet van een gezellige filmmiddag en breng je stem uit op jouw favoriete film. Graag tot ziens in Haarlem!

Meld je vooraf aan via deze link