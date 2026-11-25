Je documenten en afbeeldingen overal kunnen bekijken, belangrijke bestanden veilig bewaren en op verschillende apparaten aan hetzelfde document werken. De cloud maakt het allemaal mogelijk. Maar wat is de cloud nu eigenlijk, welke mogelijkheden zijn er en waar moet je op letten?

Op dinsdag 1 december 2026 organiseert HCC!noord-limburg in Venlo een interessante en informatieve bijeenkomst over cloudoplossingen. Tijdens deze avond neemt Jaap Swenker van HCC!noord-limburg je mee in de wereld van de cloud.

De cloud: dichterbij dan je denkt

Veel mensen maken dagelijks gebruik van clouddiensten, soms zelfs zonder het te beseffen. Denk aan het online bewaren van foto's, het maken van back-ups en het werken met documenten via internet.

Tijdens de presentatie komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

* Wat is de cloud en hoe werkt deze?

* Welke cloudoplossingen en aanbieders zijn er?

* Hoe kun je bestanden online opslaan en back-ups maken?

* Welke kosten zijn verbonden aan clouddiensten?

* Wat zijn de belangrijkste voor- en nadelen?

* Hoe zit het met privacy en de veiligheid van je gegevens?



Is de cloud iets voor jou?

Of je nu al regelmatig gebruikmaakt van clouddiensten of juist meer wilt weten over de mogelijkheden, deze bijeenkomst is een mooie gelegenheid om je kennis te vergroten en ervaringen uit te wisselen met andere computerliefhebbers.

Praktische informatie

Datum: dinsdag 1 december 2026

Tijd: 20.00 tot 22.30 uur

Locatie: De Witte Kerk

Adres: Agnes Huijnstraat 3, 5914 PE Venlo

Organisatie: HCC!noord-limburg

Presentator: Jaap Swenker

Kom gezellig langs, laat je informeren en inspireren en ontdek hoe de cloud ook jouw digitale leven gemakkelijker kan maken.

HCC!noord-limburg kijkt uit naar je komst!