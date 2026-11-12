Kunstmatige intelligentie verovert steeds meer beroepen, maar deze ontwikkeling hadden zelfs waarzeggers niet zien aankomen. AI-apps bieden tegenwoordig horoscopen, tarotlezingen en zelfs persoonlijke toekomstvoorspellingen aan. Daarmee krijgt ook de wereld van helderzienden en spirituele adviseurs te maken met digitale concurrentie.

Van glazen bol naar smartphone

Waar je vroeger een afspraak moest maken met een waarzegger of helderziende, kun je tegenwoordig gewoon je smartphone raadplegen. Verschillende AI-apps beloven binnen enkele seconden antwoord te geven op vragen over liefde, werk, relaties en de toekomst.

Volgens berichtgeving van BNR, gebaseerd op onderzoek van de Britse krant The Guardian, maken traditionele waarzeggers zich zorgen over deze ontwikkeling.

Een voorbeeld is de chatbot Your AI Psychic. Deze biedt onder meer digitale consulten, astrologische analyses, dagelijkse horoscopen en het lezen van handlijnen aan. Sommige diensten gebruiken zelfs een virtuele helderziende waarmee gebruikers kunnen chatten of spreken. En uiteraard hangt daar regelmatig een prijskaartje aan.

AI heeft geen zesde zintuig

Het bijzondere is dat AI helemaal geen paranormale vermogens nodig heeft om overtuigend over te komen. De technologie analyseert enorme hoeveelheden tekst, herkent patronen en genereert antwoorden die persoonlijk en geloofwaardig kunnen klinken. Een AI-systeem kan daardoor de indruk wekken precies te begrijpen wat iemand bezighoudt.

Maar er is een belangrijk verschil: AI kan geen toekomst voorspellen. Het systeem berekent welke woorden en antwoorden waarschijnlijk bij een vraag passen. Een overtuigend geformuleerde voorspelling is daarmee nog geen betrouwbare voorspelling. Overigens ontbreekt ook voor de paranormale voorspellende vermogens van menselijke waarzeggers overtuigend wetenschappelijk bewijs.

Menselijke waarzeggers maken zich zorgen

Opmerkelijk genoeg zijn sommige traditionele helderzienden niet zozeer bang om hun inkomsten te verliezen. Zij benadrukken vooral dat een computer geen echte menselijke verbinding, empathie of spirituele ervaring kan bieden.

Toch raakt de opkomst van AI aan een serieuzer onderwerp. Mensen die onzeker, verdrietig of kwetsbaar zijn, kunnen veel waarde hechten aan persoonlijke voorspellingen.

Een chatbot die altijd beschikbaar is en met grote overtuiging antwoorden geeft, kan onbedoeld bestaande angsten of onrealistische overtuigingen versterken. Vooral wanneer gebruikers vergeten dat ze met software communiceren.

Weer een onverwachte toepassing van AI

De ontwikkeling laat zien hoe breed kunstmatige intelligentie inmiddels wordt ingezet. Na tekstschrijvers, programmeurs, klantenservicemedewerkers en ontwerpers krijgen nu zelfs waarzeggers te maken met digitale concurrentie.

En misschien is dat wel het meest opmerkelijke aan dit verhaal: een beroep dat draait om het voorspellen van de toekomst, wordt verrast door een technologie die diezelfde toekomst belooft te voorspellen.

De vraag is niet of AI werkelijk in de toekomst kan kijken, maar waarom mensen bereid zijn te betalen voor antwoorden die een computer overtuigend weet te presenteren.

Eén voorspelling durven we in ieder geval wel aan: we gaan de komende jaren nog veel meer onverwachte toepassingen van AI tegenkomen.