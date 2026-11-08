De Raspberry Pi was jarenlang het symbool van betaalbaar computerplezier. Voor enkele tientjes had je een complete mini-computer waarmee je eindeloos kon experimenteren. Maar die tijd lijkt voor de krachtigste modellen voorlopig voorbij. De Raspberry Pi 5 met 16 GB werkgeheugen kost inmiddels maar liefst 385 dollar. Dat is ruim drie keer zoveel als bij de introductie begin 2025. Wat is er aan de hand?

Van betaalbare hobbycomputer naar luxeproduct?

Toen de eerste Raspberry Pi in 2012 verscheen, was het uitgangspunt eenvoudig: computers moesten voor iedereen toegankelijk zijn. Voor ongeveer 35 dollar kreeg je een klein printplaatje waarmee je kon programmeren, experimenteren en leren.

Ook onder HCC-leden werd de Raspberry Pi bijzonder populair. Van weerstations en mediacenters tot slimme huisautomatisering en eigen servers: de mogelijkheden bleken vrijwel onbeperkt.

Maar de nieuwste prijsontwikkeling zet dat betaalbare karakter behoorlijk onder druk. De Raspberry Pi 5 met 16 GB RAM verscheen in januari 2025 voor 120 dollar. Daarna volgden meerdere prijsverhogingen. In december 2025 steeg de prijs naar 145 dollar, in februari 2026 naar 205 dollar en in april naar 305 dollar.

Begin november kwam daar opnieuw 80 dollar bij. De nieuwe adviesprijs bedraagt daarmee 385 dollar: een stijging van maar liefst 221 procent sinds de introductie!

Kunstmatige intelligentie drijft geheugenprijzen op

De belangrijkste oorzaak is het wereldwijde tekort aan geheugenchips. Vooral de explosieve groei van kunstmatige intelligentie speelt daarbij een rol.

Grote technologiebedrijven investeren miljarden in AI-datacenters, waarvoor enorme hoeveelheden geavanceerd geheugen nodig zijn. Daardoor staat ook de beschikbaarheid van andere geheugentypen onder druk.

Raspberry Pi-topman Eben Upton noemt de prijsverhogingen onvermijdelijk. Volgens hem zijn alternatieve leveranciers voor bepaalde geheugenmodules nauwelijks beschikbaar en blijven ook andere onderdelen schaars.

Niet alleen de Raspberry Pi 5 wordt getroffen. Ook de Compute Module 5 met 16 GB RAM wordt 40 dollar duurder. Opvallend genoeg blijft de prijs van de Raspberry Pi 500+, een complete computer ingebouwd in een toetsenbord, voorlopig ongewijzigd.

Is een Raspberry Pi nog wel interessant?

Voor bijna 400 dollar kun je tegenwoordig ook een complete mini-pc aanschaffen, vaak inclusief behuizing, voeding en opslag. Bij een Raspberry Pi moet je die onderdelen doorgaans nog apart kopen. Toch blijft de Raspberry Pi aantrekkelijk voor hobbyisten. Het lage energieverbruik, de compacte afmetingen en vooral de GPIO-aansluitingen maken het apparaat bijzonder geschikt voor elektronica, automatisering en technische experimenten.

Gelukkig hoeft niet iedereen de duurste uitvoering te kopen. Voor veel toepassingen, zoals Pi-hole, eenvoudige Linux-projecten, sensoren of Home Assistant, kan een uitvoering met 2, 4 of 8 GB geheugen voldoende zijn. Ook oudere Raspberry Pi-modellen blijven voor talloze projecten uitstekend bruikbaar.

Komt de betaalbare Raspberry Pi ooit terug?

Raspberry Pi benadrukt dat de prijsverhogingen tijdelijk bedoeld zijn. Zodra de geheugenprijzen dalen, wil het bedrijf de verhogingen terugdraaien. Wanneer dat gebeurt, is echter onzeker. Voor computerliefhebbers is het een opmerkelijke ontwikkeling. Een apparaat dat ooit werd bedacht om computers voor iedereen betaalbaar te maken, dreigt in zijn krachtigste uitvoering een kostbaar hobbyproduct te worden.

De belangrijkste les? Kijk goed hoeveel rekenkracht en werkgeheugen je werkelijk nodig hebt. Want gelukkig hoeft een leuk computerproject nog altijd geen 400 dollar te kosten!