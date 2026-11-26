Kunstmatige intelligentie heeft inmiddels ook de muziekwereld bereikt. Met enkele eenvoudige opdrachten kan vrijwel iedereen tegenwoordig binnen een paar minuten een compleet muzieknummer laten maken, inclusief zang en instrumenten. Muziekstreamingdienst Tidal vindt echter dat de ontwikkeling te ver doorschiet en grijpt stevig in.

Vanaf 9 december 2026 accepteert Tidal geen muziek meer die volledig door kunstmatige intelligentie is gegenereerd. Bovendien wil het bedrijf tegen het einde van het jaar naar verwachting 29 miljoen van dergelijke muzieknummers uit zijn aanbod hebben verwijderd.





Een explosieve groei van AI-muziek

De cijfers zijn indrukwekkend. Van alle muziek die de afgelopen drie maanden bij Tidal werd aangeleverd, bleek maar liefst 43 procent volledig door AI te zijn gemaakt. Op sommige dagen lag dat percentage zelfs boven de 60 procent.

Opvallend is dat 96 procent van de als volledig AI-gegenereerd aangemerkte nummers de afgelopen drie maanden geen enkele keer werd afgespeeld. Tidal vindt dat menselijke artiesten door deze enorme hoeveelheid nieuwe muziek steeds moeilijker vindbaar worden.

AI als hulpmiddel blijft toegestaan

Het gebruik van kunstmatige intelligentie bij het maken van muziek wordt overigens niet volledig verboden. Muzikanten mogen AI blijven inzetten als hulpmiddel, bijvoorbeeld voor het verbeteren van de geluidskwaliteit, het verwijderen van storende achtergrondgeluiden of het scheiden van zang en instrumenten. Het onderscheid zit vooral in de vraag of de muziek door een mens is gemaakt met ondersteuning van AI, of volledig door een computer is gegenereerd.

Andere streamingdiensten kiezen een andere aanpak

Tidal, dat vooral bekendstaat om zijn hoge geluidskwaliteit, gaat met deze maatregel aanzienlijk verder dan concurrenten als Spotify en Deezer. Deze diensten laten volledig door AI gemaakte muziek vooralsnog toe. Deezer voorziet dergelijke nummers wel van een herkenbaar label en biedt luisteraars de mogelijkheid om AI-muziek te weren.

Een nieuwe uitdaging voor de muziekwereld

De ontwikkelingen roepen interessante vragen op. Hoe betrouwbaar kunnen computers vaststellen of muziek door een mens of door AI is gemaakt? Waar ligt de grens tussen technologische ondersteuning en menselijke creativiteit? En wie heeft recht op de inkomsten uit muziek die door kunstmatige intelligentie is gecomponeerd?

Dat AI de muziekwereld ingrijpend verandert, is inmiddels wel duidelijk. De beslissing van Tidal zou weleens het begin kunnen zijn van een bredere discussie over de toekomst van digitale muziek.

En jij?

Maakt het je uit of jouw favoriete muzieknummer door een muzikant of door kunstmatige intelligentie is gemaakt? Of gaat het er uiteindelijk alleen om dat de muziek goed klinkt? Laat het ons weten via dit formulier.