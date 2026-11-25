Kunstmatige intelligentie (AI) biedt ongekende mogelijkheden, maar brengt tegelijkertijd nieuwe gevaren met zich mee. De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt in haar op 24 november 2026 gepubliceerde Overzicht Financiële Stabiliteit voor een toenemende kwetsbaarheid van het financiële stelsel. Vooral de combinatie van cyberaanvallen, hoge verwachtingen rond AI, stijgende rentes en omvangrijke overheidsschulden baart zorgen.

Cyberaanvallen worden steeds gevaarlijker

Dankzij kunstmatige intelligentie kunnen cybercriminelen sneller en beter beveiligingslekken opsporen en misbruiken, soms nog voordat softwareontwikkelaars een oplossing beschikbaar hebben.

Een bijkomend probleem is de afhankelijkheid van banken en andere financiële instellingen van een beperkt aantal grote technologiebedrijven. Een ernstige digitale verstoring bij één zo’n bedrijf kan daardoor gevolgen hebben voor meerdere financiële instellingen tegelijkertijd.

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