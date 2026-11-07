Wie herinnert zich ze niet? De vertrouwde floppydisks waarmee we in de jaren tachtig en negentig onze bestanden, een computerprogramma en computerspelletjes bewaarden. Voor de meeste computergebruikers zijn ze allang museumstukken. Maar in de Verenigde Staten blijken deze ouderwetse schijfjes nog altijd een rol te spelen bij iets heel belangrijks: de luchtverkeersleiding! Daar komt nu eindelijk verandering in.

Technologie uit de vorige eeuw

Het klinkt bijna ongelooflijk, maar de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA (Federal Aviation Administration) gebruikt nog altijd computersystemen die hun oorsprong vinden in de jaren tachtig. Sommige daarvan maken zelfs gebruik van floppydisks voor het verwerken en uitwisselen van belangrijke informatie.

En dat terwijl dagelijks duizenden vliegtuigen veilig door het Amerikaanse luchtruim moeten worden geleid.

Voor veel HCC-leden roept dit ongetwijfeld nostalgische herinneringen op. Wie heeft er vroeger niet met 5,25-inch of 3,5-inch diskettes gewerkt? Met een opslagcapaciteit van vaak slechts 360 kilobyte, 720 kilobyte of 1,44 megabyte waren ze destijds onmisbaar.

Tegenwoordig past op een eenvoudige USB-stick miljoenen keren zoveel informatie.

Zelfs Windows 95 en oude Compaq-computers

De floppydisks zijn niet het enige opvallende voorbeeld van verouderde technologie. Binnen de Amerikaanse luchtverkeersleiding worden ook nog computers gebruikt die tientallen jaren oud zijn. Sommige systemen draaien zelfs op Windows 95, terwijl reserveonderdelen voor oude Compaq-computers soms via eBay moeten worden aangeschaft.

Dat klinkt misschien grappig, maar de werkelijkheid is minder vermakelijk. Het onderhouden van dergelijke apparatuur wordt steeds ingewikkelder en kostbaarder. Fabrikanten bestaan soms niet meer en technische ondersteuning is allang verdwenen.

Bovendien kunnen verouderde systemen de uitwisseling van informatie bemoeilijken.

Grote modernisering tot eind 2028

De FAA heeft nu aangekondigd dat het afgelopen moet zijn met deze technologische erfenis. Een nieuw systeem, het Enterprise Information Display System (E-IDS), moet vier verouderde informatiesystemen vervangen. Daarmee krijgen luchtverkeersleiders sneller toegang tot actuele weersinformatie, waarschuwingen, luchtruimbeperkingen en andere belangrijke gegevens.

De eerste vijf locaties worden inmiddels aangepakt. Uiteindelijk moet het nieuwe systeem eind 2028 op maar liefst 435 locaties zijn geïnstalleerd.

De modernisering maakt deel uit van een veel groter programma. Het Amerikaanse Congres stelde eerder al 12,5 miljard dollar beschikbaar. Daarnaast wordt gesproken over nog eens 30 miljard dollar aan aanvullende investeringen.

Oud betekent niet automatisch onveilig

Opvallend genoeg kunnen oude computersystemen bijzonder betrouwbaar zijn. Ze zijn vaak jarenlang getest en functioneren binnen een nauwkeurig gecontroleerde omgeving.

Maar betrouwbaarheid is niet hetzelfde als toekomstbestendigheid. Wanneer onderdelen nauwelijks verkrijgbaar zijn en moderne communicatie steeds belangrijker wordt, ontstaan nieuwe risico's. Juist daarom is tijdige vervanging noodzakelijk.

Een bijzonder stukje computergeschiedenis

Voor de HCC-leden is het een fascinerend verhaal. Terwijl we tegenwoordig praten over kunstmatige intelligentie, supersnelle processors en cloudcomputing, blijkt een deel van de Amerikaanse luchtvaart nog afhankelijk van technologie waarmee veel HCC-leden hun eerste computerervaringen opdeden.

De floppydisk verdwijnt daarmee langzaam uit een van zijn laatste opmerkelijke toepassingen. Een einde van een tijdperk, maar ook een mooie herinnering aan hoe ver de computertechnologie inmiddels is gekomen.