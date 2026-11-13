Een wachtwoord vergeten, opnieuw instellen of twijfelen of je wel het juiste gebruikt: vrijwel iedereen kent die frustratie. Gelukkig is er een alternatief dat steeds populairder wordt. Met een passkey kun je veilig inloggen zonder een wachtwoord te hoeven onthouden. Maar hoe werkt dat precies, en waarom is het veiliger?

Het wachtwoord heeft zijn langste tijd gehad

Al tientallen jaren gebruiken we wachtwoorden om toegang te krijgen tot onze e-mail, webwinkels, sociale media en andere online diensten. Maar wachtwoorden zijn ook een zwakke schakel in onze digitale veiligheid.

Veel mensen gebruiken hetzelfde wachtwoord voor meerdere accounts of kiezen een wachtwoord dat gemakkelijk te onthouden is. Cybercriminelen maken daar dankbaar gebruik van. Via phishingmails, nagemaakte websites en datalekken proberen zij inloggegevens te bemachtigen.

De oplossing? Een passkey, oftewel een digitale toegangssleutel.

Wat is een passkey eigenlijk?

Een passkey vervangt het traditionele wachtwoord door een veilige digitale sleutel. Je hoeft geen ingewikkelde combinatie van letters, cijfers en symbolen meer te onthouden.

In plaats daarvan log je bijvoorbeeld in met:

* Je vingerafdruk op je smartphone of laptop.

* Gezichtsherkenning, zoals Face ID.

* pincode waarmee je jouw apparaat ontgrendelt.



Achter de schermen werkt een passkey met twee cryptografische sleutels. De openbare sleutel wordt bij de website opgeslagen, terwijl de geheime sleutel veilig op jouw apparaat of in een beveiligde sleutelbeheerder blijft. Je vingerafdruk of gezicht wordt daarbij niet naar de website gestuurd. Die gebruik je alleen om de toegangssleutel vrij te geven.

Waarom zijn passkeys zoveel veiliger?

Het grote voordeel van passkeys is dat ze bescherming bieden tegen een van de meest voorkomende vormen van internetcriminaliteit: phishing.

Stel dat je via een e-mail op een nagemaakte website van je bank of een webwinkel terechtkomt. Bij een traditioneel wachtwoord bestaat het risico dat je jouw gegevens rechtstreeks aan criminelen geeft. Een passkey is gekoppeld aan de echte website. Daardoor kan een nagemaakte website de sleutel niet zomaar gebruiken.

Bovendien hoeft de website geen wachtwoord op te slaan dat bij een datalek kan worden buitgemaakt. Dat maakt passkeys niet alleen gemakkelijker, maar ook aanzienlijk beter bestand tegen veelvoorkomende aanvallen. Natuurlijk blijft het belangrijk om je apparaten goed te beveiligen.

Waar kun je passkeys al gebruiken?

Steeds meer bekende diensten ondersteunen deze nieuwe manier van inloggen. Denk aan Google, Microsoft, Apple, Amazon, PayPal en LinkedIn. Ook wachtwoordmanagers ondersteunen steeds vaker passkeys. Daarmee kun je jouw digitale sleutels op verschillende apparaten gebruiken.

De mogelijkheden verschillen per dienst en apparaat, maar de ontwikkeling gaat snel.

Zelf een passkey instellen: zo werkt het

Wil je het eens proberen? Bij veel diensten is het instellen verrassend eenvoudig.

1. Log op de gebruikelijke manier in bij bijvoorbeeld Google of Microsoft.

2. Open de instellingen van je account.

3. Zoek naar het onderdeel 'Beveiliging' of 'Aanmeldingsopties'.

4. Kies voor het toevoegen of aanmaken van een passkey.

5. Bevestig met je vingerafdruk, gezichtsherkenning of apparaatcode.

6. Daarna kun je bij een volgende aanmelding meestal zonder wachtwoord inloggen.

Belangrijk: Controleer vooraf hoe je weer toegang krijgt tot je account als je smartphone of computer verloren gaat. Zorg voor een goed beveiligde herstelmogelijkheid of een tweede toegangsmethode.

Zijn wachtwoorden binnenkort verleden tijd?

Helemaal verdwenen zijn ze voorlopig niet. Veel websites ondersteunen nog geen passkeys en andere bieden beide mogelijkheden naast elkaar aan.

Ook kan een account dat met een passkey is beveiligd nog kwetsbaar zijn wanneer een minder veilige alternatieve inlogmethode beschikbaar blijft.

Toch is de richting duidelijk: steeds meer diensten maken wachtwoordloos inloggen mogelijk. Vooral voor mensen die moeite hebben met het onthouden of beheren van tientallen wachtwoorden, kunnen passkeys een uitkomst zijn. Maar ook ervaren computergebruikers profiteren van het extra gemak en de betere beveiliging.

HCC tip: Neem vandaag eens een kijkje bij de beveiligingsinstellingen van je belangrijkste accounts. Misschien kun je nu al overstappen op een passkey. Zo maak je jouw digitale leven een stukje eenvoudiger én veiliger.