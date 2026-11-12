Bluetooth krijgt een flinke technologische uitbreiding. Met de komst van Bluetooth Core 7.0 wordt draadloze gegevensoverdracht aanzienlijk sneller. De maximale snelheid van Bluetooth Low Energy stijgt van 2 naar 7,5 megabit per seconde. Dat biedt vooral mogelijkheden voor betere draadloze audio, maar ook smartwatches, slimme brillen en andere verbonden apparaten kunnen ervan profiteren.

De eerste producten met de nieuwe techniek worden in 2027 verwacht. Er is wel een belangrijke kanttekening: niet ieder apparaat met Bluetooth 7.0 krijgt automatisch de hogere snelheid.

Bluetooth is inmiddels zo vanzelfsprekend dat we er nauwelijks meer bij stilstaan. We gebruiken de draadloze verbinding voor koptelefoons, oordopjes, toetsenborden, muizen, smartwatches, autosystemen en allerlei apparaten in huis. Toch heeft de techniek beperkingen. Vooral de hoeveelheid gegevens die draadloos kan worden verstuurd, vormt bij toepassingen als hoogwaardige audio en beeld soms een probleem.

Daar komt verandering in. De Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG), de organisatie die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en standaardisatie van Bluetooth, heeft begin november 2026 Bluetooth Core 7.0 vastgesteld. Een van de belangrijkste vernieuwingen is Bluetooth High Data Throughput (HDT). Deze uitbreiding maakt aanzienlijk hogere overdrachtssnelheden mogelijk en moet tegelijkertijd zorgen voor een efficiënter en betrouwbaarder gebruik van de draadloze verbinding.





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