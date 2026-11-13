De Nederlandse overheid werkt aan een belangrijke verbetering van de nieuwe NL Wallet. Deze digitale identiteitsapp moet uiteindelijk ook kunnen functioneren op smartphones die geen gebruikmaken van de diensten van Apple of Google. Daarmee wil de overheid voorkomen dat burgers voor hun digitale identiteit afhankelijk worden van twee grote Amerikaanse technologiebedrijven.

Wat is de NL Wallet?

De NL Wallet wordt een digitale portemonnee voor persoonlijke gegevens. Daarmee kunnen Nederlanders zich in de toekomst online identificeren en veilig informatie delen met overheidsinstanties, bedrijven en andere organisaties.

Denk bijvoorbeeld aan het aantonen dat je ouder bent dan 18 jaar, zonder meteen je volledige naam, geboortedatum en adres te hoeven delen. Ook gegevens over diploma's, vergunningen en andere officiële documenten kunnen straks via een digitale wallet beschikbaar komen.

De ontwikkeling maakt deel uit van een Europees initiatief voor digitale identiteit, vastgelegd in de vernieuwde eIDAS-verordening. Het doel is dat burgers hun digitale identiteit veilig en eenvoudig kunnen gebruiken, ook over de landsgrenzen heen.





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