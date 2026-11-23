Ben je gefascineerd door treinen, indrukwekkende spoorlijnen of prachtige landschappen? Dan is 24Trains.tv een website die je beslist eens moet bekijken. Op dit bijzondere videoplatform ontdek je de wereld van spoorwegen, van nostalgische stoomlocomotieven tot moderne hogesnelheidstreinen. En het mooiste? Je reist gewoon mee vanuit je eigen woonkamer!

Een streamingdienst helemaal gewijd aan treinen

We kennen allemaal Netflix, Disney+ en andere streamingdiensten. Maar wist je dat er ook een streamingplatform bestaat dat volledig draait om treinen en spoorwegen? Dat is 24Trains.tv, een initiatief van de bekende Nederlandse radio- en televisiepersoonlijkheid en treinenliefhebber Erik de Zwart.

Het platform biedt een uitgebreide verzameling video's, documentaires en bijzondere spoorwegbeelden. Je kunt er urenlang genieten van treinreizen door verschillende landen, historische locomotieven en indrukwekkende spoorwegtechniek.

Kijk mee vanuit de cabine van de machinist

Een van de aantrekkelijkste onderdelen zijn de zogenaamde cab rides: treinreizen waarbij een camera vanuit de cabine van de machinist filmt. Je ziet de spoorlijn precies zoals de machinist die ziet. Wissels, seinen, stations, tunnels en prachtige landschappen trekken aan je voorbij. Zo kun je bijvoorbeeld virtueel meerijden over Zwitserse spoorlijnen rond Zürich, waaronder de steile Uetlibergbahn en schilderachtige trajecten door het Zwitserse landschap. Sommige opnamen duren ruim een uur, zodat je echt het gevoel krijgt een complete treinreis te maken.

Van historische stoomtreinen tot moderne spoorwegen

Ook liefhebbers van spoorweggeschiedenis komen volop aan hun trekken. Denk aan historische stoomlocomotieven, bijzondere smalspoorlijnen en treinen die tegenwoordig nog maar zelden te zien zijn.

Zo zijn er opnamen van stoomtreinen in Polen, waaronder beelden van de spoorlijn tussen Wolsztyn en Poznań. Een prachtige manier om een stukje levende spoorweggeschiedenis te beleven. Maar 24Trains.tv is meer dan alleen een verzameling mooie treinbeelden. Het platform besteedt ook aandacht aan modelspoorwegen. Zo zijn er onder andere digitale catalogi van modelspoorfabrikant PIKO te vinden.

Ook voor HCC-leden een interessante ontdekking

Voor HCC-leden is 24Trains.tv om meerdere redenen interessant. Het combineert techniek, digitale media, geschiedenis en natuurlijk de hobby van het spoor. Binnen HCC kennen we bovendien de interessegroep HCC!trainsim, waar liefhebbers zich bezighouden met het digitaal simuleren van treinritten. Voor hen vormen de realistische cabinebeelden een prachtige aanvulling op hun hobby.

Maar je hoeft beslist geen treinenkenner te zijn om van deze website te genieten. Ook wie gewoon graag reist, belangstelling heeft voor techniek of mooie landschappen waardeert, kan er verrassend veel plezier aan beleven.

Even ontspannen? Stap digitaal in!

In een tijd waarin alles steeds sneller lijkt te moeten, heeft het kijken naar een rustige treinreis iets bijzonders. Geen haast, geen files en geen overstappen. Alleen het uitzicht, het spoor en de reis. 24Trains.tv laat zien hoe internet ons op een heel toegankelijke manier kan laten kennismaken met bijzondere plekken, techniek en geschiedenis.

Onze tip: neem eens een kijkje op 24Trains.tv. Misschien ontdek je wel een nieuwe hobby. En voor je het weet, ben je vanuit je luie stoel onderweg door de Zwitserse Alpen of reis je mee met een historische stoomtrein! Kijken is gratis, wil je echter geen reclame, dan kun je ook een reclame-vrij abonnement nemen.

Ontdek het zelf: www.24trains.tv