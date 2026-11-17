Microsoft heeft meer duidelijkheid gegeven over de grote wereldwijde storing van Microsoft 365 op donderdag 12 november. Volgens Charles Lamanna, topman bij Microsoft, waren drie factoren gezamenlijk verantwoordelijk voor het uitvallen van de netwerkinfrastructuur achter verschillende Microsoft-diensten. Een softwarefout die al sinds juli aanwezig was, speelde daarbij een hoofdrol.

De storing trof wereldwijd gebruikers van onder meer Outlook en Exchange Online. Ook andere Microsoft 365-diensten ondervonden problemen. In een bericht op X heeft Lamanna, verantwoordelijk voor onder meer Copilot en het AI-platform van Microsoft, een samenvatting gegeven van het voorlopige onderzoeksrapport.

Softwarefout bleef maanden onopgemerkt

De belangrijkste oorzaak was een softwarefout in een aanpassing die Microsoft in juli had doorgevoerd voor de servers van zijn Microsoft 365-netwerkgateway, zo meldt Lamanna op X. Onder bepaalde omstandigheden konden processen elkaar blokkeren, waardoor servers overbelast raakten en niet meer reageerden. De fout bleef meer dan drie maanden onopgemerkt, ondanks dat de aangepaste software wereldwijd was uitgerold.

Twee andere omstandigheden maakten de situatie ernstiger. Ongeveer vijftien uur voor de storing was Microsoft Teams overgeschakeld naar een andere netwerkgateway. Daardoor kwam extra verkeer terecht op de gateway die ook door Exchange Online wordt gebruikt. Tegelijkertijd was bijna 14 procent van de beschikbare servercapaciteit door een afzonderlijk probleem niet beschikbaar.

Meer dan 80 procent van de servers viel uit

De combinatie van de softwarefout, het extra netwerkverkeer en de verminderde capaciteit zorgde ervoor dat steeds meer servers uitvielen. Het verkeersmanagementsysteem van Microsoft probeerde de problemen op te lossen door gebruikers naar andere servers te sturen. Die raakten daardoor eveneens overbelast. Zo ontstond een kettingreactie die zich over de wereldwijde infrastructuur verspreidde.

Op het dieptepunt reageerde meer dan 80 procent van de servers niet meer. Diensten als Teams, OneDrive, SharePoint en de Office-apps konden uiteindelijk overschakelen naar een andere gateway. Exchange Online kon dat niet, waardoor vooral de e-maildienst langdurig problemen bleef ondervinden.

Ook het herstel verliep moeizaam. Servers die opnieuw werden ingeschakeld, raakten direct weer overbelast door het wachtende netwerkverkeer. Bovendien kon Microsoft de oorspronkelijke softwareaanpassing niet eenvoudig terugdraaien, omdat deze al maanden eerder was doorgevoerd.

Definitief onderzoeksrapport volgt

Microsoft heeft inmiddels een voorlopig onderzoeksrapport beschikbaar gesteld via het Microsoft 365-beheercentrum. Een definitief rapport wordt later verwacht. Het bedrijf heeft excuses aangeboden voor de gevolgen van de storing en benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn dat cyberaanvallen of kwaadwillenden de oorzaak waren.