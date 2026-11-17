De gemeente Den Haag wil uiterlijk in 2035 volledig overstappen op opensourcesoftware. Daarmee moet de afhankelijkheid van grote technologiebedrijven zoals Microsoft en Oracle drastisch worden verminderd. De Haagse gemeenteraad heeft hiervoor unaniem groen licht gegeven. Een opvallende beslissing die ook voor gewone computergebruikers interessant is.

Miljoenen euro's aan softwarelicenties

De gemeente Den Haag geeft jaarlijks enorme bedragen uit aan commerciële software. Via een mantelovereenkomst met SoftwareOne gaat ongeveer 24 miljoen euro naar softwarelicenties, voornamelijk van Microsoft en Oracle. Inclusief andere gelicenseerde software staat er zelfs zo'n 40 miljoen euro in de gemeentelijke begroting.

Dat moet anders, vindt de gemeenteraad. Op 11 november werd unaniem een motie aangenomen om een opensourcestrategie te ontwikkelen. Het uitgangspunt wordt voortaan 'open source, tenzij'. Dat betekent dat de gemeente bij nieuwe software in principe kiest voor open oplossingen, tenzij daar goede redenen tegen zijn.

Het uiteindelijke doel is om in 2035 volledig op opensourcesoftware te draaien. Of dat voor alle gemeentelijke toepassingen haalbaar is, moet nog blijken.

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