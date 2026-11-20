Wie een nieuwe smartphone zoekt, komt al snel uit bij Apple of Samsung. Toch zijn er ook interessante Europese alternatieven. Van de Nederlandse Fairphone tot privacyvriendelijke toestellen uit Duitsland en Frankrijk: Europese fabrikanten zetten steeds vaker in op duurzaamheid, repareerbaarheid en bescherming van persoonlijke gegevens. Maar wat zijn de mogelijkheden en waar moet je op letten?

De smartphonemarkt wordt al jarenlang gedomineerd door grote Amerikaanse en Aziatische technologiebedrijven. Toch ontwikkelen ook Europese ondernemingen smartphones die op verschillende punten aantrekkelijk kunnen zijn. Daarbij draait het niet altijd om de snelste processor of de beste camera, maar juist om zaken als een langere levensduur, minder afhankelijkheid van grote technologiebedrijven en meer controle over persoonlijke gegevens.

HCC!android zette onlangs verschillende Europese merken op een rij. Daaruit blijkt dat er aanzienlijk meer keuze is dan veel consumenten denken.

Fairphone: een Nederlands succesverhaal

Een van de bekendste Europese smartphonefabrikanten is het Nederlandse Fairphone. Het bedrijf onderscheidt zich vooral door de aandacht voor duurzaamheid, eerlijke productie en eenvoudige reparaties.

Bij veel smartphones betekent een versleten batterij of beschadigd scherm een kostbare reparatie. Fairphone kiest voor een andere aanpak: verschillende onderdelen zijn relatief eenvoudig te vervangen. Daardoor hoeft een toestel minder snel te worden afgedankt. Ook de langdurige softwareondersteuning is een belangrijk voordeel. Afhankelijk van het model belooft Fairphone jarenlang beveiligingsupdates. Dat is niet alleen gunstig voor het milieu, maar kan op termijn ook geld besparen.



Nothing: opvallend design uit Londen

Het Britse Nothing kiest voor een heel andere benadering. De smartphones vallen op door hun gedeeltelijk transparante achterkant en bijzondere verlichting. Nothing richt zich vooral op consumenten die een modern, snel en onderscheidend toestel zoeken, zonder direct de hoofdprijs te betalen. Het bedrijf is gevestigd in Londen. Daarmee is Nothing wel Europees, maar sinds de Brexit geen fabrikant uit de Europese Unie.

HMD en Nokia: eenvoud en betaalbaarheid

Het Finse HMD is bekend van de Nokia-telefoons en brengt daarnaast smartphones onder de eigen merknaam uit. Het aanbod loopt uiteen van eenvoudige mobiele telefoons met fysieke toetsen tot moderne smartphones. Vooral voor gebruikers die niet voortdurend de nieuwste technische snufjes nodig hebben, kunnen deze toestellen interessant zijn.

Ook wie bewust minder tijd op zijn smartphone wil doorbrengen, vindt bij dergelijke fabrikanten eenvoudige alternatieven.

Meer privacy en minder afhankelijkheid van Google

Een opvallende ontwikkeling is de groeiende belangstelling voor smartphones waarbij privacy centraal staat. De meeste Android-telefoons maken intensief gebruik van diensten van Google. Dat is gemakkelijk, maar betekent ook dat gebruikers voor veel functies afhankelijk zijn van één groot technologiebedrijf.

Enkele Europese fabrikanten proberen die afhankelijkheid te beperken.

Zo biedt het Franse Murena smartphones met het besturingssysteem /e/OS, waarin veel Google-diensten zijn vervangen door privacyvriendelijkere alternatieven. Het Duitse Volla richt zich eveneens op gebruikers die meer controle willen over hun gegevens. Het Finse Jolla ontwikkelt met Sailfish OS bovendien een alternatief mobiel besturingssysteem.

Daarbij hoort wel een belangrijke kanttekening: niet iedere app werkt probleemloos op een smartphone zonder de gebruikelijke Google-diensten. Vooral bankapps, betaalfuncties en bepaalde toepassingen kunnen beperkingen hebben.

Wie overstapt, doet er daarom verstandig aan vooraf te controleren of de belangrijkste apps blijven functioneren.

Europa heeft nog meer te bieden

Naast deze bekende namen zijn er verschillende kleinere Europese fabrikanten met een eigen specialisatie. Het Duitse Shiftphone legt de nadruk op repareerbaarheid en duurzaamheid. Het Oostenrijkse emporia en het Zweedse Doro ontwikkelen onder meer gebruiksvriendelijke telefoons met eenvoudige bediening.

Voor mensen die juist minder digitale afleiding willen, zijn er merken als het Poolse Mudita en het Zwitserse Punkt. Het Franse Crosscall richt zich vooral op stevige smartphones die tegen een stootje kunnen.

Dat maakt duidelijk dat Europese telefoons niet één specifieke doelgroep bedienen. Er zijn modellen voor zowel technisch geïnteresseerde gebruikers als mensen die vooral eenvoudig bereikbaar willen zijn.

Europees merk betekent niet automatisch Europees geproduceerd

Wie bewust voor een Europese smartphone kiest, moet wel goed kijken naar de herkomst. Ook Europese fabrikanten zijn voor onderdelen zoals processors, beeldschermen en geheugenchips grotendeels afhankelijk van internationale leveranciers. Veel toestellen worden bovendien geheel of gedeeltelijk buiten Europa geproduceerd.

Een Europees hoofdkantoor betekent dus niet automatisch dat een smartphone volledig in Europa is gemaakt. Ook biedt een Europese merknaam op zichzelf geen garantie op betere privacybescherming.

Waar moet je op letten bij de aanschaf?

Wie een nieuwe smartphone overweegt, doet er verstandig aan verder te kijken dan alleen de aanschafprijs. Vooral de volgende punten verdienen aandacht:

* Softwareondersteuning: hoe lang ontvangt het toestel beveiligingsupdates en nieuwe Android-versies?

* Repareerbaarheid: kunnen batterij en scherm eenvoudig en betaalbaar worden vervangen?

* Privacy: welke gegevens worden verzameld en welke instellingen kun je zelf aanpassen?

* Compatibiliteit: werken je favoriete apps, bankdiensten en andere toepassingen probleemloos?

* Prijs-kwaliteitverhouding: wat kost het toestel over de volledige gebruiksduur?



Een smartphone die iets duurder is, maar jarenlang veilig gebruikt kan worden, kan uiteindelijk voordeliger zijn dan een goedkoper toestel dat al na enkele jaren vervangen moet worden.

Europese smartphones verdienen meer aandacht

Apple en Samsung blijven belangrijke spelers op de smartphonemarkt. Toch laten Europese fabrikanten zien dat er ook andere keuzes mogelijk zijn. Vooral op het gebied van duurzaamheid, repareerbaarheid, privacy en digitale onafhankelijkheid hebben verschillende Europese merken interessante oplossingen ontwikkeld.

Wie binnenkort een nieuwe smartphone koopt, doet er daarom goed aan niet automatisch voor de bekendste merken te kiezen. Een Europees alternatief kan minstens zo interessant zijn, afhankelijk van de persoonlijke wensen en het gebruik.