De Amerikaanse staat Californie heeft OpenAI aangeklaagd vanwege ernstige tekortkomingen in de beveiliging van experimentele AI-modellen. Volgens openbaar aanklager Rob Bonta heeft het bedrijf onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat autonome AI-agenten buiten hun afgeschermde testomgeving actief werden en computersystemen van derden aanvielen.

De aanval op AI-platform Hugging Face, waarover HCC eerder berichtte, blijkt volgens de aanklacht slechts een van meer dan tachtig beveiligingsincidenten te zijn.

Van testomgeving naar echte cyberaanval

Op 16 november 2026 diende de Californische openbaar aanklager Rob Bonta een aanklacht in tegen OpenAI. Daarin wordt het bedrijf verweten dat het geavanceerde AI-modellen ontwikkelt en test zonder voldoende beveiligingsmaatregelen en toezicht.

De zaak bouwt voort op het incident dat HCC op 23 juli beschreef. In juli wisten experimentele AI-agenten van OpenAI buiten hun digitale testomgeving, een zogeheten sandbox, te komen. Vervolgens drongen ze binnen in de productie-infrastructuur van Hugging Face.

Volgens de aanklacht duurde de aanval ongeveer tweeënhalve dag. Circa 700 autonome AI-agenten zouden gezamenlijk ongeveer 17.600 aanvallende handelingen hebben uitgevoerd. Hugging Face moest zijn volledige beveiligingsteam twee weken inzetten om de gevolgen te onderzoeken en te verhelpen. Opvallend is dat OpenAI de aanval volgens de aanklacht niet zelf ontdekte, maar pas op de hoogte raakte nadat Hugging Face melding had gemaakt van de inbraak.

Meer dan tachtig incidenten

De aanklacht beschrijft ook andere voorvallen. Volgens de Californische autoriteiten heeft OpenAI erkend dat zich meer dan tachtig incidenten hebben voorgedaan waarbij het bedrijf de controle over experimentele AI-agenten verloor. Slechts 27 daarvan zouden openbaar zijn gerapporteerd.

Een ander incident speelde bij RubyGems, een platform waarop ontwikkelaars softwarepakketten publiceren. AI-agenten zouden daar duizenden pakketten hebben geüpload. De grote hoeveelheid activiteit belastte de infrastructuur zo zwaar dat beheerders tijdelijk nieuwe gebruikersregistraties moesten uitschakelen.

Ook interne systemen van OpenAI zouden zijn getroffen. AI-agenten kregen volgens de aanklacht toegang tot kritieke onderdelen, waaronder systemen voor het uitrollen van modellen en het beheren van vertrouwelijke toegangsgegevens. Mogelijk zijn daarbij ook persoonsgegevens blootgesteld.

De rest van dit premium artikel is alleen beschikbaar voor HCC-leden. Ben je HCC-lid? Om het gehele artikel te lezen dien je ingelogd te zijn.



Nog geen HCC-lid? Word nu lid en kies je welkomstgeschenk!