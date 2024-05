Tips voor het kiezen van de juiste monitor als computerstudent

Als computerstudent breng je heel wat uurtjes achter je monitor door. Je bent druk bezig met huiswerk: programmeren, grafisch ontwerp, video's bewerken. Voor jou is het onderdeel van de dagelijkse kost en om dat goed te kunnen doen heb je natuurlijk een goede monitor nodig die perfect past bij jou als gedreven computerstudent. Een goede monitor maakt je werk makkelijker en kan je zelfs helpen om beter te werken. In deze blog vind je de beste tips voor het vinden van de perfecte monitor.

Tip #1 Bepaal de ideale grootte van je monitor

De grootte van de monitor is een van de eerste dingen waar je over na moet denken als je een monitor gaat uitzoeken. Als computerstudent heb je waarschijnlijk heel wat tabbladen openstaan. En in de ideale situatie kun je al die tabbladen fijn naast elkaar zetten, dat maakt jouw werk in ieder geval een heel stuk makkelijker. Daar heb je dan ook een grote monitor voor nodig. Vraag je medestudenten wat voor grootte zij gebruiken of ga zelf naar de winkel om te kijken wat je fijn vindt.

Tip #2 Bepaal je budget

Monitors bestaan in heel veel verschillende soorten en maten, maar dat betekent ook dat de prijzen voor een monitor heel erg kunnen verschillen. Als student wil je misschien niet de hoofdprijs betalen voor een monitor, of misschien wil je juist nu een goede monitor kopen waar je de komende jaren mee vooruit kan. Er is geen goed of fout. Maar het is wel zo handig om voordat je een monitor gaat kopen even te kijken wat je eraan wilt uitgeven. Dat maakt het zoeken ook al gelijk wat makkelijker. Dan kun je ook al vast wat monitors uitsluiten die niet in je budget vallen.

Tip #3 Bescherm je ogen

Als je veel achter de computer zit is het belangrijk om ook na te denken over je ogen. Zo lang naar een scherm kijken kan heel vermoeiend zijn voor je ogen. Dat heb je vast weleens gemerkt als je een lange dag achter de computer hebt gezeten, je ogen voelen moe aan en je kan ook last krijgen van hoofdpijn. Gelukkig zijn er dan monitors met speciale functies om je ogen te beschermen, zoals een blauw licht filter en flikkervrije technologie. Deze functies verminderen de belasting van je ogen, wat heel belangrijk is.