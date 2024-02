Kunstmatige intelligentie – We Gaan Er Allemaal Aan

Is kunstmatige intelligentie (AI) een bedreiging? Volgens wereldleiders, wetenschappers en techprominenten, is er op dit moment geen groter en urgenter gevaar dan kunstmatige intelligentie. Wanneer is de techniek zover dat het echt gevaarlijk wordt? Dat zou wel eens over twee jaar kunnen zijn, in 2026. Een tv-uitzending van NPO over dit onderwerp brengen wij graag onder de aandacht.

Valerio Zeno duikt in Artificial Intelligence, ofwel AI. Volgens velen, wereldleiders, wetenschappers en techprominenten, is er op dit moment geen groter en urgenter gevaar dan kunstmatige intelligentie. De wereld wordt overgenomen door kwaadwillende computers, die slimmer zijn en zich sneller ontwikkelen dan de mensheid. Maar wanneer wordt dit echt gevaarlijk? AI is namelijk al een groot onderdeel van ons dagelijks leven, het helpt ons om sneller en efficiënter te analyseren, te werken, te surveilleren en selecteren. Maar wanneer wordt AI té slim? En kan het zo gevaarlijk worden dat we moeten vrezen voor het voortbestaan van de mensheid?

Goed om te weten

HCC heeft al vele jaren een Interessegroep die zich bezighoudt met kunstmatige intelligentie (artificiële intelligentie, afgekort AI). Je kunt je als HCC-lid aanmelden voor deze Interessegroep. Is het jouw eerste Interessegroep, dan is dat gratis. Ben je al lid van een andere Interessegroep, dan kost jouw lidmaatschap voor de Interessegroep AI je slechts € 2,90 per jaar.

Aanmelden

Hoe kun jij je aanmelden voor de Interessegroep AI? Dat is heel eenvoudig:

Ga naar hcc.nl en kies rechtsboven voor Inloggen Wanneer je bent ingelogd, kies in het menu bovenaan voor HCC > HCC (extra) interessegroep(en) aanmelden. Je ziet hier precies bij welke Interessegroepen je al bent aangesloten Klik op het vakje vóór HCC! Artificieleintelligentie zodat er een vinkje staat Klik op de rode button Gegevens bijwerken

Nieuwsbrief AI

Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief van de Interessegroep AI. Dit kun je ook doen wanneer je geen lid bent van HCC:

Ga naar hcc.nl Kies in het menu bovenaan voor HCC > HCC (extra) nieuwsbrief aanmelden. Je ziet hier precies voor welke nieuwsbrieven je kunt inschrijven Als je HCC-lid bent (en je bent ingelogd als lid), dan zie je direct welke nieuwsbrieven je al ontvangt. Zet een vinkje bij de gewenste nieuwsbrief (of nieuwsbrieven) en klik op de rode button Ben je niet ingelogd, dan kun je ook de volgende stap volgen Als je geen HCC-lid bent, dan dien je hier jouw naam en e-mailadres in te voeren, zet een vinkje bij de gewenste nieuwsbrief (of nieuwsbrieven) en klik op de rode button Verzenden

Uitzending bekijken

De uitzending over AI is te zien op npostart.nl via deze link.