Gebruiker van DSL? Jouw internet wordt duurder

Legt KPN bij jou glasvezel aan en maak je voor internet gebruik van DSL? Lees dan vooral verder, want dit betekent dat jouw internetaansluiting wel tot 30 procent duurder gaat worden. Maar hoe zit dan nou precies?

Elke dag sluit KPN meer adressen aan op glasvezel. In 2026 wil het bedrijf 80 procent van de huishoudens van glasvezel hebben voorzien. Ook daarna zal men met de uitrol doorgaan.Nadat de nieuwe glasvezelverbinding aan staat, gaat de koperlijn uit.

In de gebieden waar KPN twee netwerken heeft, is bijna iedereen al van koper af. Is bij bewoners wel glasvezel beschikbaar, maar moeten zij de overstap nog maken? Dan helpen de providers die bewoners om de overstap te maken. Is er nog geen glasvezel van KPN in de buurt? Dan blijft ons vertrouwde netwerk in gebruik, totdat KPN ook hier glasvezel aanlegt. Er komt dus niemand ongewild zonder internet te zitten en KPN hoeft geen twee aparte netwerken in de lucht te houden.

Als jij internet via DSL hebt en bij jou wordt het kopernetwerk door KPN afgesloten, dan zul je moeten overstappen. En dat kan per maand flink schelen. Want internet via glasvezel is duurder dan via koper. Dat geldt ook wanneer je van een andere aanbieder glasvezel afneemt dan van KPN. Het KPN-glasvezelnetwerk staat namelijk ook open voor andere aanbieders. Maar dit betekent niet dat je via een andere aanbieder heel veel goedkoper uit zult zijn.

Waar aanbieders van DSL eigen apparatuur konden gebruiken om bij jouw woning hun diensten af te leveren, gaat dit bij glasvezel van KPN niet meer op. De andere aanbieders moeten de glasvezellijn inclusief apparatuur van KPN huren. En dat maakt dat de verschillen klein zijn.

Als je straks meer gaat betalen, bedenk dan dat er ook wat tegenover staat. De verbinding is stabieler en sneller (zowel bij downloaden als uploaden) en het verbruikt minder energie.