2FA nu ook beschikbaar op webmail.hccnet.nl

Inloggen met tweefactor-authenticatie (2FA) is een stuk veiliger en verkleint de kans dat hackers toegang krijgen tot jouw account. Je gebruikt 2 verschillende middelen (factoren) om in te loggen. Iets dat je weet (je wachtwoord) en iets dat je bezit of iets dat je bent (zoals je smartphone). Vanaf heden is 2FA ook beschikbaar op webmail.hccnet.nl.

Wij adviseren je van harte om 2FA in te stellen. Dit kun je eenvoudig zelf doen.

Ga naar hcc.nl en log in. Kies vervolgens voor HCC (naast het logo), daarna voor Mijn gegevens, Mijn account en tot slot Mijn authenticatie in twee stappen.

Kom je er niet uit, neem dat contact op met de HCC!vraagbaak (op alle werkdagen tussen 9.00-22.00 uur via 085 - 044 1808).

Mocht je de 2FA willen uitschakelen, dan is een verzoek aan nodig.