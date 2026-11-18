Klanten van ING moeten alert zijn op een nieuwe vorm van sms-phishing. Oplichters versturen berichten waarin wordt beweerd dat er een onbekende tablet aan de bankrekening is gekoppeld. De ontvanger wordt aangespoord direct actie te ondernemen. Maar wie op de link in het bericht klikt, kan persoonlijke gegevens en zelfs geld kwijtraken.

Onbekende tablet gekoppeld aan je rekening?

Het begint met een sms die afkomstig lijkt van ING. Daarin staat dat een nieuw apparaat, bijvoorbeeld een tablet, is gekoppeld aan je bankomgeving. Herken je het apparaat niet? Dan moet je volgens het bericht onmiddellijk ingrijpen.

Dat klinkt zorgwekkend. Niemand wil immers dat een onbekende toegang heeft tot zijn bankrekening. Precies op die angst spelen de criminelen in. Door te suggereren dat er iets mis is met de beveiliging van je rekening, proberen ze je onder druk te zetten om snel op een link te klikken.







Wat gebeurt er als je op de link klikt?

De link in het sms-bericht kan leiden naar een nagemaakte ING-website. Die lijkt op de echte bankomgeving, maar is volledig in handen van oplichters.

Daar kan slachtoffers worden gevraagd inloggegevens, persoonlijke informatie of beveiligingscodes in te voeren. Ook kunnen criminelen proberen slachtoffers overhalen een betaling goed te keuren.

Met die informatie kunnen oplichters proberen toegang te krijgen tot de bankrekening of geld buit te maken. Extra verraderlijk is dat een frauduleus sms-bericht soms in dezelfde berichtenreeks verschijnt als eerdere, echte berichten van de bank. Dat maakt het bericht niet betrouwbaar.

Dit moet je doen als je zo'n sms ontvangt

HCC!digitaalveilig adviseert:

* Bel nooit het telefoonnummer uit de sms. Je kunt rechtstreeks bij oplichters terechtkomen.

* Vertrouw niet uitsluitend op de afzendernaam. Criminelen kunnen sms-berichten versturen waarbij het lijkt alsof ING de afzender is.

* Geef nooit beveiligingscodes of wachtwoorden door. Ook niet aan iemand die zegt van de fraudedesk van ING te zijn.

* Maak nooit geld over naar een zogenaamde veilige rekening. Een echte bankmedewerker zal je daar niet om vragen.



Toch gebeld of gegevens doorgegeven?

Heb je het nummer gebeld, persoonlijke gegevens gedeeld of een betaling uitgevoerd? Neem dan onmiddellijk contact op met ING via de officiële app of website. Gebruik eventueel de functie 'Check het Gesprek' in de ING-app om te controleren of je daadwerkelijk met ING spreekt. De bank kan helpen je rekening te beveiligen en eventuele verdere schade te voorkomen.

HCC!digitaalveilig waarschuwt

Deze fraudevorm laat zien hoe geraffineerd digitale oplichting tegenwoordig is. Criminelen proberen niet alleen technische beveiligingen te omzeilen, maar vooral mensen onder druk te zetten. Het belangrijkste advies: laat je nooit opjagen door een onverwacht bericht over je bankrekening. Controleer altijd zelfstandig of de melding klopt.

Deel deze waarschuwing ook met familie, vrienden en bekenden. Daarmee help je voorkomen dat anderen slachtoffer worden van deze vorm van bankhelpdeskfraude.