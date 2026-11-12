Cybercriminelen maken misbruik van de overgang van iDEAL naar het nieuwe Europese betaalsysteem Wero. In valse e-mails wordt ontvangers verteld dat zij voor 15 november hun identiteit moeten bevestigen. Anders zouden zij straks niet meer online kunnen betalen. HCC!digitaalveilig waarschuwt: dit is phishing. Je hoeft helemaal niets te doen om de overstap naar Wero mogelijk te maken.

Oplichters gebruiken naderende deadline

Momenteel circuleren verschillende frauduleuze e-mails die afkomstig lijken van iDEAL of Wero. Daarin staat dat je vanwege nieuwe Europese regelgeving (PSD2) verplicht bent om je identiteit opnieuw te controleren.

De berichten bevatten een knop met bijvoorbeeld de tekst 'Start verificatie'. Wie niet vóór 15 november 2026 reageert, zou volgens de oplichters het risico lopen dat online betalingen worden geblokkeerd.

Dat verhaal klopt niet. De overgang van iDEAL naar Wero wordt via de banken geregeld. Consumenten hoeven daarvoor niet op een link in een e-mail te klikken of hun persoonlijke gegevens opnieuw in te voeren. Ook iDEAL zelf waarschuwt inmiddels voor deze phishingcampagne.

Ook andere nepmails in omloop

Naast de berichten over 15 november verspreiden criminelen e-mails waarin wordt beweerd dat klantgegevens moeten worden bijgewerkt vanwege nieuwe privacywetgeving die op 30 november zou ingaan.

Sommige berichten verwijzen naar de overgang van Bancontact naar Wero. De bedoeling is steeds hetzelfde: ontvangers naar een nagemaakte website lokken om persoonlijke gegevens, wachtwoorden of bankinformatie te bemachtigen.

Hoe herken je deze phishingmails?

Let vooral op de volgende signalen:

* Tijdsdruk: je moet onmiddellijk handelen of vóór een bepaalde datum reageren.

* Dreigende gevolgen: je rekening of betaalmogelijkheid zou worden geblokkeerd.

* Verificatieverzoeken: je moet via een link je identiteit bevestigen of bankgegevens invullen.

* Verdachte afzenders: het e-mailadres hoort niet bij de officiële organisatie. Ook afzenderadressen kunnen worden vervalst.

* Misbruik van logo's: officiële iDEAL- en Wero-logo's worden gebruikt om vertrouwen te wekken.

* Onpersoonlijke aanhef: berichten beginnen bijvoorbeeld met 'Beste klant'.



Let op: ook een professioneel vormgegeven e-mail zonder taal- of spelfouten kan frauduleus zijn.

Wat moet je doen als je zo'n mail ontvangt?

Klik niet op de links, open geen bijlagen en verstrek geen persoonlijke of financiële gegevens en verwijder het bericht.

Heb je toch gegevens ingevuld? Neem dan onmiddellijk contact op met je bank via het officiële telefoonnummer of de bankapp. Verander eventueel ingevoerde wachtwoorden en schakel tweestapsverificatie in. Heb je software gedownload, laat je apparaat dan controleren op schadelijke programma's.

HCC!digitaalveilig: overstappen gaat vanzelf

De overgang naar Wero is een echte ontwikkeling in het Europese betalingsverkeer, maar juist daarvan maken oplichters handig gebruik.

Onthoud vooral dit: iDEAL en Wero vragen je niet per e-mail om je identiteit te bevestigen, je bankgegevens door te geven of Wero te activeren.

Ontvang je een bericht waarin staat dat je vóór 15 november actie moet ondernemen om te kunnen blijven betalen? Negeer het verzoek. Controleer bij twijfel de informatie via je eigen bank of rechtstreeks op de officiële website van iDEAL.

Deel deze waarschuwing ook met familie, vrienden en kennissen. Daarmee help je voorkomen dat anderen slachtoffer worden van deze actuele phishingcampagne.