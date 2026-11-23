Verwacht je een pakketje van PostNL? Wees dan extra alert. Oplichters versturen berichten waarin staat dat je pakket niet kan worden bezorgd omdat je postcode niet klopt. Via een link moet je jouw adresgegevens controleren. Doe dat niet: criminelen proberen op deze manier persoonlijke gegevens buit te maken.

Je pakket is onderweg, maar er is een probleem

Het begint met een bericht op je smartphone. De afzender doet zich voor als PostNL en meldt dat er een pakket onderweg is. De bezorging zou vandaag tussen 14.00 en 18.00 uur plaatsvinden.

Er is alleen een probleem: je postcode zou onjuist zijn of er ontbreken gegevens in je afleveradres. Om vertraging te voorkomen, moet je via een meegestuurde link je adres controleren.

Dat klinkt geloofwaardig, zeker wanneer je daadwerkelijk een bestelling verwacht. Precies daarop rekenen de oplichters.

Opvallende truc: eerst antwoorden met 'Ja'

Bij deze phishingpoging gebruiken criminelen een bijzondere werkwijze. Het bericht wordt onder meer verspreid via iMessage, de berichtendienst van Apple.

Ontvangers krijgen de instructie eerst met 'Ja' te antwoorden, vervolgens het bericht opnieuw te openen en daarna op de link te klikken. Werkt dat niet, dan moeten ze de link rechtstreeks in Safari plakken.

De criminelen beloven bovendien dat je binnen twee uur na het bevestigen van je gegevens een nieuwe bezorgtijd ontvangt.

Een betrouwbare bezorgdienst zal je niet op deze omslachtige manier naar een onbekende website proberen te lokken.

Zo herken je deze oplichtingspoging

In de verspreide berichten komen verschillende verdachte kenmerken voor:

* Een onjuiste postcode: je moet onverwacht je afleveradres controleren.

* Een geloofwaardig pakketnummer: in een bekend voorbeeld wordt nummer 3SRYWT728491036 genoemd.

* Een buitenlandse afzender: het onderzochte bericht is verstuurd vanaf een telefoonnummer met landcode +212 (Marokko).

* Een verdachte link: deze verwijst niet naar de officiële website van PostNL.

* Tijdsdruk: je moet snel handelen om vertraging bij de bezorging te voorkomen.



Let op: oplichters kunnen telefoonnummers, pakketnummers en internetadressen veranderen. Ook een bericht met andere gegevens kan dus frauduleus zijn.

Wat willen de oplichters bereiken?

De link leidt mogelijk naar een nagemaakte PostNL-website. Daar proberen criminelen je naam, adres, telefoonnummer en andere persoonsgegevens te verzamelen. Ook kunnen ze om betaalgegevens vragen, bijvoorbeeld omdat je zogenaamd een klein bedrag moet betalen om je pakket alsnog te ontvangen.

Met deze informatie kunnen criminelen verdere fraude plegen.

Wat moet je doen?

HCC!digitaalveilig adviseert:

* Klik niet op de link en kopieer het internetadres ook niet naar je browser.

* Antwoord niet op het bericht, ook niet met 'Ja'.

* Controleer je pakket zelf via de officiële PostNL-app of www.postnl.nl.

* Vergelijk het pakketnummer met de verzendinformatie van de webshop.

* Verwijder het bericht en blokkeer eventueel de afzender.



Toch op de link geklikt?

Alleen het openen van een link betekent niet automatisch dat je gegevens zijn gestolen. Sluit de website en vul niets in. Heb je wel gegevens achtergelaten? Verander onmiddellijk eventueel ingevoerde wachtwoorden. Heb je bankgegevens verstrekt of een betaling uitgevoerd, neem dan direct contact op met je bank.

Heb je iets gedownload of geïnstalleerd, laat je apparaat dan controleren op schadelijke software.

Je kunt de fraude melden bij de Fraudehelpdesk via www.fraudehelpdesk.nl.

Extra bescherming met de anti-phishingcode van PostNL

PostNL biedt de mogelijkheid om in je account een persoonlijke anti-phishingcode in te stellen. Dit is een zelfgekozen woord of zinnetje dat in officiële e-mails van PostNL wordt opgenomen. Ontbreekt deze code in een e-mail waarin je hem verwacht, wees dan extra voorzichtig. Het is geen absolute garantie, maar wel een handig hulpmiddel.

HCC!digitaalveilig adviseert: controleer altijd zelf

Laat je nooit door een onverwacht bericht onder druk zetten om onmiddellijk te handelen. Of het nu gaat om PostNL, DHL, DPD of een andere bezorgdienst: controleer berichten over mislukte bezorgingen, verkeerde adressen of ontbrekende gegevens altijd via de officiële website of app. Zeker in de aanloop naar de feestdagen, wanneer veel mensen online bestellen, maken criminelen misbruik van de verwachting dat er pakketjes onderweg zijn.

Deel deze waarschuwing met familie, vrienden en bekenden. Een paar seconden extra opletten kan veel ellende voorkomen.