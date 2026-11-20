HCC waarschuwt voor phishingmails waarin criminelen misbruik maken van het HCC-logo en de naam van onze vereniging. Ontvang je een e-mail van ‘HCC Klantenservice’ met het verzoek om een beveiligd bericht te bekijken? Klik dan niet op de link, vul geen gegevens in en verwijder de e-mail onmiddellijk. Het bericht is niet afkomstig van HCC.

Criminelen misbruiken naam en logo van HCC

Er circuleren momenteel misleidende e-mails die op het eerste gezicht afkomstig lijken van HCC. De berichten bevatten ons verenigingslogo en hebben een officieel ogende vormgeving. De ontvanger wordt aangesproken met ‘Geachte klant’ en krijgt te horen dat er een belangrijk bericht klaarstaat in een zogenaamd beveiligd HCC-berichtencentrum.

Via een opvallende rode knop met de tekst ‘Bekijk beveiligd bericht’ wordt geprobeerd de ontvanger naar een mogelijk frauduleuze website te lokken. Het doel kan zijn om persoonlijke gegevens of wachtwoorden buit te maken.

Hoe herken je deze phishingmail?

Er zijn verschillende duidelijke aanwijzingen dat het bericht niet van HCC afkomstig is:

- ‘Geachte klant’ – HCC is een vereniging en spreekt leden in persoonlijke correspondentie doorgaans met hun naam aan.

- ‘HCC Klantenservice’ – HCC heeft geen afdeling met deze naam. Onze vereniging heeft een Ledenadministratie.

- ‘Beveiligd HCC-berichtencentrum’ – HCC gebruikt geen berichtencentrum zoals in deze e-mail wordt beschreven.

- Verdachte inlogknop – De rode knop kan je naar een frauduleuze website leiden.

- 'Highland Capital Corporation’ – Deze bedrijfsnaam onderaan de e-mail heeft niets met HCC te maken.



Wat moet je doen?

Heb je deze e-mail ontvangen? Klik nergens op, open geen bijlagen en verwijder het bericht. Geef nooit je wachtwoord of andere persoonlijke gegevens door via een verdachte link.

Heb je toch gegevens ingevuld? Wijzig dan onmiddellijk je wachtwoord door zelf naar de officiële HCC-website te gaan. Gebruik je hetzelfde wachtwoord voor andere diensten, verander het daar dan ook.

Voorzitter HCC roept op tot alertheid

HCC-voorzitter Wijnand van Swaaij benadrukt het belang van waakzaamheid: ‘Het is bijzonder vervelend dat criminelen de naam en het logo van onze vereniging misbruiken om leden te misleiden. Mijn dringende advies is om nooit zomaar op links in verdachte e-mails te klikken. Twijfel je aan de echtheid van een bericht? Ga dan zelf naar onze officiële website. Ik roep onze leden ook op om elkaar voor deze vorm van oplichting te waarschuwen.’

Blijf alert, controleer verdachte berichten en help mee om HCC digitaal veilig te houden!