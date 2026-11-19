Even 50 cent of 1 euro betalen om een pakketje te ontvangen, je identiteit te bevestigen of toegang te krijgen tot een dienst? Het lijkt onschuldig, maar achter zo'n kleine betaling kan een kostbaar abonnement schuilgaan. HCC legt uit hoe deze truc werkt, waar je op moet letten en wat je kunt doen als je erin bent getrapt.

Hoe werkt deze vorm van oplichting?

Cybercriminelen maken gebruik van een slimme psychologische truc: ze vragen niet meteen om een groot bedrag, maar beginnen met een betaling van slechts enkele centen of euro's. Daardoor lijkt het risico minimaal.

De misleidende aanbiedingen verschijnen onder meer via e-mail, WhatsApp, advertenties op sociale media en pop-ups op websites.

Voorbeelden zijn:

* Je ontvangt een bericht dat een pakketje klaarligt, maar dat je eerst € 0,99 aan verzendkosten moet betalen.

* Je hebt zogenaamd een prijs gewonnen en hoeft alleen een klein bedrag aan administratiekosten te voldoen.

* Je krijgt een aantrekkelijke korting aangeboden, maar moet eerst je betaalgegevens bevestigen.

* Je zoekt een handleiding voor een nieuw apparaat en moet een klein bedrag betalen om deze te downloaden.



Na het aanklikken van een link of het scannen van een QR-code kom je op een betaalpagina terecht. Daar wordt gevraagd om je betaalgegevens, vaak die van je creditcard. Wat je niet altijd duidelijk te zien krijgt, is dat je met de betaling mogelijk ook toestemming geeft voor een doorlopend abonnement. Vervolgens kunnen er veel hogere bedragen worden afgeschreven.

Waarom is deze truc zo verraderlijk?

Het gevaar zit niet alleen in het kleine bedrag dat je aanvankelijk betaalt. Oplichters maken vooral gebruik van het vertrouwen dat zo'n lage betaling oproept. Bij een bedrag van één cent of één euro denken veel mensen nauwelijks na. Bovendien ziet de betaalpagina er vaak professioneel uit.

Ook een QR-code kan een vals gevoel van veiligheid geven. Maar een QR-code is niets anders dan een manier om een website of betaalverzoek te openen. Je weet daardoor niet automatisch of de bestemming betrouwbaar is.

Soms staan de voorwaarden van het abonnement ergens onderaan de pagina, in kleine letters of achter een extra link. Daardoor kan het gebeuren dat iemand pas weken later ontdekt dat er regelmatig geld wordt afgeschreven.

Zo voorkom je dat je slachtoffer wordt

HCC adviseert om bij onverwachte betaalverzoeken altijd extra voorzichtig te zijn:

* Betaal niet zomaar via een ontvangen link. Ga bij twijfel zelf naar de officiële website van de betreffende organisatie.

* Scan geen onbekende QR-codes. Controleer altijd het webadres dat verschijnt voordat je verdergaat.

* Wees voorzichtig met creditcardgegevens. Een kleine betaling kan worden gebruikt om terugkerende afschrijvingen mogelijk te maken.

* Lees de voorwaarden voordat je betaalt. Let vooral op woorden als 'abonnement', 'proefperiode', 'automatische verlenging' en 'maandelijkse kosten'.

* Controleer regelmatig je bankrekening en creditcardoverzicht. Ook kleine, onbekende afschrijvingen verdienen aandacht.

* Vertrouw niet uitsluitend op een professioneel uiterlijk. Ook frauduleuze websites kunnen er betrouwbaar uitzien.





Toch betaald? Onderneem direct actie

Heb je via een verdachte link of QR-code een kleine betaling gedaan? Dan betekent dit niet automatisch dat je slachtoffer bent geworden. Het is wel belangrijk om snel te controleren wat er precies is gebeurd.

Neem contact op met je bank of creditcardmaatschappij wanneer je betaalgegevens hebt verstrekt. Vraag of er terugkerende betalingen zijn ingesteld en welke mogelijkheden er zijn om deze te blokkeren of te betwisten. Controleer daarnaast je afschrijvingen van de afgelopen periode. Zie je onbekende bedragen, meld deze dan onmiddellijk.

Heb je ook wachtwoorden ingevuld? Wijzig deze dan zo snel mogelijk en schakel waar mogelijk tweestapsverificatie in.

HCC waarschuwt: kijk verder dan het bedrag

Het belangrijkste advies is eenvoudig: beoordeel een online betaling nooit uitsluitend op de hoogte van het gevraagde bedrag. Juist een bedrag van enkele centen kan worden gebruikt om je over te halen betaalgegevens in te vullen of akkoord te gaan met voorwaarden die je niet hebt opgemerkt. Een betrouwbare betaling vraagt om meer dan een veilige betaalverbinding. Je moet ook weten aan wie je betaalt, waarvoor je betaalt en of er daarna nog andere kosten volgen.

Deel deze waarschuwing met familie, vrienden en kennissen. Zeker mensen die regelmatig online winkelen, aanbiedingen bekijken of QR-codes gebruiken, kunnen met deze vorm van misleiding te maken krijgen.

Een paar seconden extra controleren kan veel financiële ellende voorkomen.