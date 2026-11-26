Cybercriminelen versturen momenteel een overtuigende phishingmail uit naam van Ziggo. In het bericht wordt je een gratis Samsung 55 inch 4K Smart-tv in het vooruitzicht gesteld als je een kort vragenformulier invult over jouw ervaringen met de provider. Het aanbod klinkt aantrekkelijk, maar in werkelijkheid proberen oplichters je persoonlijke gegevens of geld afhandig te maken.

Een aantrekkelijke beloning als lokmiddel

De criminelen maken misbruik van het bekende Ziggo-logo en de herkenbare oranje huisstijl. Hierdoor lijkt het bericht op het eerste gezicht afkomstig van Ziggo. Met de belofte van een kostbare televisie proberen de afzenders je te verleiden om op een knop te klikken en een vragenlijst in te vullen.

Wie op de knop klikt, wordt echter naar een frauduleuze website geleid.

Hoe herken je deze phishingmail?

De afzender noemt zichzelf ‘ZiGG0-loyaliteitsbonus’, waarbij de letter O is vervangen door het cijfer 0.

Het e-mailadres van de afzender behoort niet tot een officieel Ziggo-domein.

Het bericht bevat een knop waarmee je jouw vermeende beloning kunt claimen.

De criminelen gebruiken het officiële Ziggo-logo om vertrouwen te wekken.

De beloning is buitenproportioneel groot voor het invullen van een korte enquête.



HCC!digitaalveilig adviseert:

* Klik niet op links of knoppen in het bericht.

* Vul geen persoonlijke gegevens, wachtwoorden of betaalgegevens in.

* Verwijder de verdachte e-mail.

* Controleer eventuele aanbiedingen rechtstreeks via de officiële website of app van Ziggo.

* Heb je toch betaalgegevens verstrekt? Neem dan onmiddellijk contact op met je bank.

* Heb je op de frauduleuze website een wachtwoord ingevuld? Wijzig dit dan direct, ook bij andere diensten waarvoor je hetzelfde wachtwoord gebruikt.

Onthoud: een vertrouwd logo is geen bewijs dat een e-mail betrouwbaar is. Lijkt een aanbieding te mooi om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo.

Blijf alert en help ook anderen digitaal veilig te blijven door deze waarschuwing te delen.