Online winkelen bij buitenlandse webshops is populair. Platforms als Temu, AliExpress, Shein en Wish bieden een enorm assortiment tegen vaak bijzonder lage prijzen. Maar goedkoop kan ook duurkoop zijn en in sommige gevallen zelfs gevaarlijk. Uit nieuw onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt opnieuw dat producten van webshops buiten de Europese Unie lang niet altijd aan de Europese veiligheidseisen voldoen.

Bijna twee derde van onderzocht speelgoed onveilig

De NVWA onderzocht dertig speelgoedartikelen die bedoeld zijn voor kinderen jonger dan drie jaar. Maar liefst negentien daarvan bleken onveilig. Bij verschillende producten werden ernstige veiligheidsrisico’s vastgesteld, waaronder:

* Kleine onderdelen die gemakkelijk loslaten en verstikkingsgevaar opleveren.

* Te lange koordjes die gevaar voor verwurging kunnen opleveren.

* Te sterke magneten die bij inslikken ernstig letsel kunnen veroorzaken.

* Misleidende leeftijdswaarschuwingen.



De NVWA heeft de betrokken webshops verzocht de gevaarlijke producten uit hun assortiment te verwijderen.

Het onderzoek richtte zich specifiek op producten waarbij vooraf al een verhoogd veiligheidsrisico werd vermoed. De uitkomsten betekenen dus niet dat twee derde van álle aangeboden speelgoedartikelen onveilig is.





Niet alleen speelgoed vormt een risico

De risico’s van online bestellen buiten de Europese Unie beperken zich zeker niet tot speelgoed. Ook bij andere producten kunnen zich ernstige problemen voordoen. Denk bijvoorbeeld aan opladers, powerbanks, accu’s, stekkerdozen, verlichting, cosmetica en huishoudelijke apparaten.

Oververhitting, kortsluiting, brandgevaar, elektrische schokken en de aanwezigheid van schadelijke stoffen zijn mogelijke gevolgen. Binnen de Europese Unie gelden strenge eisen op het gebied van productveiligheid. Bij aanbieders buiten de EU is het voor Europese toezichthouders echter veel moeilijker om daadwerkelijk op te treden. Bovendien is de verantwoordelijke verkoper of fabrikant vaak moeilijk te achterhalen.

Een Nederlandstalige webshop biedt geen garantie

Een Nederlandstalige website, prijzen in euro’s en betalen via iDEAL betekenen niet automatisch dat je bij een Europese ondernemer bestelt. Ook via ogenschijnlijk Nederlandse webshops kunnen producten rechtstreeks vanuit landen buiten de EU worden geleverd. Dit wordt dropshipping genoemd.

Daarnaast kan het in de praktijk lastig zijn om je consumentenrechten af te dwingen, garantie te krijgen of een product te retourneren.

HCC!digitaalveilig adviseert:

* Bestel bij voorkeur bij betrouwbare webshops binnen de Europese Unie.

* Controleer waar de daadwerkelijke verkoper gevestigd is.

* Wees extra voorzichtig met elektrische apparaten, opladers, accu’s en kinderspeelgoed.

* Controleer of de verplichte CE-markering aanwezig is. Bedenk wel dat deze op zichzelf geen veiligheidsgarantie biedt.

* Laat je niet uitsluitend verleiden door extreem lage prijzen.

* Controleer onafhankelijke beoordelingen en de garantie- en retourvoorwaarden.

* Meld onveilige producten bij de NVWA.



Zeker met de feestdagen in aantocht, waarin veel mensen online cadeaus bestellen, is extra waakzaamheid verstandig.

Een paar euro besparen is nooit de moeite waard wanneer daarmee jouw veiligheid of die van je kinderen en kleinkinderen in gevaar komt.