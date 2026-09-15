100 euro korting op de thuisbatterij van HomeWizard plus gratis P1 Meter

Wil je een thuisbatterij? Dan zit je goed bij HCC en bij HomeWizard. Als lid van HCC krijg je bij HomeWizard 100 euro korting op de HomeWizard Plug-In Battery en je krijgt een P1 Meter ter waarde van € 24,95 gratis. Hoe dat werkt, lees je hier.

Als je deze thuisbatterij wilt aanschaffen, dan kan dat als lid van HCC met 100 euro korting plus een gratis P1 Meter. Dit gaat als volgt: vul dit formulier in en verzend deze naar HCC. Wij controleren jouw gegevens in de Ledenadministratie. HomeWizard verstrekt vervolgens een unieke link naar de website om de thuisbatterij met 100 euro korting en gratis P1 Meter te bestellen. HomeWizard heeft dit zo met HCC afgesproken, om te voorkomen dat ook niet-leden van deze unieke aanbieding kunnen profiteren.

Belangrijke kenmerken

• Plug & play: je zet 'm in het stopcontact en klaar. Geen installateur, geen installatiekosten en geen verbouwing.

• De P1 Meter maakt het compleet: daarmee zie je live je verbruik en teruglevering, en laadt de batterij automatisch op je eigen zonnestroom. Dat is precies waarom we de P1 Meter bij deze actie weggeven. Oók krijg je natuurlijk inzicht in gas en al onze andere slimme mogelijkheden.

• Slim laden: laden wanneer stroom betaalbaar is, ontladen wanneer het duur is. Minder terugleveren, lagere energierekening.

• 6000 cycli en de Swap Service: je weet jaren vooruit waar je aan toe bent.

• Local API is interessant voor de techneuten onder ons: hoe technischer, hoe groter de kans op API-wensen of om iets met Home Assistent te bouwen.

Review HomeWizard Plug-In Battery

In PC-Active 349 en eerder schreven we al een review over de thuisbatterij van HomeWizard: De Plug-In Battery van HomeWizard is van alle geteste thuisbatterijen de eenvoudigste qua installatie en gebruik. Hij is 40 bij 30 bij 20 cm (b x h x d) groot en weegt 24 kg. Aan de zijkant zit de aan-uitknop en aan de voorkant zitten 4 verticale ledstrips. Je moet hem binnen plaatsen: zon, vocht en vorst hebben negatieve invloed op de werking, levensduur en veiligheid. Hij heeft een capaciteit van 2,7 kWh en mag wettelijk maar 800 watt (ont)laden. Door nog 3 batterijen te stapelen, kan dit maximaal 3200 watt worden, maar dan wel op een eigen groep. Gelukkig beschikt de fijne app van HomeWizard nu ook over de functie Slim laden. Helaas heeft hij geen noodstroomoplossing: valt de stroom uit, dan heb je niks aan deze thuisbatterij. Met een levensduur van 6000 cycli en bij 1 cyclus per dag zou je 16 jaar vooruit kunnen. Fijn is de Swap Service: is de batterij binnen 2 jaar defect, dan wordt hij gratis vervangen. Gaat hij daarna binnen 7 jaar of 4000 cycli kapot, dan wordt hij vervangen voor € 329,-.

HomeWizard Plug-In Battery

Adviesprijs: € 1.195,00

+ eenvoudige installatie

+ goede app en garantie

- geen noodstroomoplossing