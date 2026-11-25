Wie tegenwoordig een computer, printer, NAS of ander apparaat met een netwerkkabel aansluit, staat er waarschijnlijk nauwelijks bij stil dat daar een geschiedenis van ruim vijftig jaar achter zit. De kabel met aan het uiteinde de bekende RJ45-stekker is het resultaat van een ontwikkeling die begon bij Xerox PARC in Californië, in een tijd waarin de personal computer nog moest worden uitgevonden.

Ethernet begon als een experiment om computers met elkaar te laten communiceren. Inmiddels is het uitgegroeid tot de belangrijkste technologie voor bekabelde computernetwerken. Ethernet zit in vrijwel iedere desktopcomputer, server, switch en netwerkprinter en vormt bovendien een belangrijke basis voor bedrijfsnetwerken en datacenters. De oorspronkelijke snelheid van ongeveer 3 Mbit/s lijkt daarbij bijna lachwekkend klein. Moderne Ethernet-standaarden werken inmiddels met honderden gigabits per seconde en de ontwikkeling gaat verder richting 1,6 Tbit/s.

Een netwerk voor de computer van de toekomst

Voor het ontstaan van Ethernet moeten we terug naar het begin van de jaren zeventig. Bij het Xerox Palo Alto Research Center, beter bekend als Xerox PARC, wordt gewerkt aan technologie die zijn tijd ver vooruit is. Een van de projecten is de Xerox Alto, een computer met een grafische gebruikersinterface, een muis en een scherm waarop afbeeldingen kunnen worden weergegeven. Xerox PARC ziet de computer bovendien niet als een geïsoleerd apparaat. Computers moeten informatie met elkaar kunnen delen en gebruik kunnen maken van gezamenlijke voorzieningen, zoals printers. Daarvoor is een netwerk nodig.

Robert Metcalfe werkt vanaf 1972 bij Xerox PARC en krijgt de opdracht na te denken over een manier om computers met elkaar te verbinden. Daarbij laat hij zich onder meer inspireren door ALOHAnet, een draadloos computernetwerk dat vanaf het einde van de jaren zestig op Hawaï is ontwikkeld. Bij ALOHAnet gebruiken verschillende computers hetzelfde communicatiemedium. Als twee stations tegelijkertijd proberen te zenden, ontstaat een botsing en moet de informatie opnieuw worden verstuurd. Dat principe kan volgens Metcalfe ook worden toegepast op een bekabeld netwerk. Samen met David Boggs werkt hij het concept verder uit. In 1973 ontstaat bij Xerox PARC de eerste versie van wat later Ethernet zal worden genoemd. De eerste uitvoering haalt ongeveer 3 Mbit/s. Dat lijkt weinig, maar voor de computers van die tijd is het een indrukwekkende snelheid.

De naam Ethernet verwijst naar de historische gedachte van de ‘ether’, een verondersteld medium waardoor licht en elektromagnetische golven zich zouden voortplanten. Bij Ethernet is de ether geen onzichtbare substantie, maar een kabel die door alle aangesloten computers wordt gedeeld. Metcalfe en Boggs beschrijven hun systeem als een gedistribueerd pakketgeschakeld netwerk. Computers kunnen gegevens verzenden zonder dat er een centrale computer nodig is die voortdurend bepaalt wie aan de beurt is.

Alle computers aan dezelfde kabel

Het oorspronkelijke Ethernet werkt heel anders dan het netwerk dat we tegenwoordig kennen. De computers zijn aangesloten op één gemeenschappelijke coaxkabel. Een computer die gegevens wil verzenden, luistert eerst of het netwerk vrij is. Is dat het geval, dan begint hij te zenden. Maar omdat alle computers dezelfde kabel delen, kunnen twee computers tegelijkertijd besluiten dat het netwerk vrij is. Dan botsen de signalen met elkaar. Ethernet gebruikt hiervoor CSMA/CD: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. In begrijpelijk Nederlands betekent dat dat iedere computer eerst luistert, vervolgens zendt en ondertussen controleert of er geen botsing ontstaat. Als twee signalen elkaar toch in de weg zitten, stoppen de betrokken computers en proberen ze het later opnieuw.

Dat klinkt primitief, maar het is juist een elegante oplossing. Er is geen centrale computer nodig die bepaalt welke computer wanneer mag zenden. De apparaten op het netwerk regelen dat gezamenlijk. Het systeem wordt in de jaren zeventig verder ontwikkeld en getest. Ethernet blijkt geschikt om een behoorlijk aantal computers over een relatief grote afstand met elkaar te verbinden. Daarmee begint het langzaam de vorm te krijgen van de lokale netwerken die later op grote schaal in bedrijven en universiteiten zullen worden gebruikt.

Xerox ziet de mogelijkheden

De technologie werkt, maar daarmee is nog geen commercieel product geboren. Xerox PARC is in de eerste plaats een onderzoekscentrum. Er wordt geëxperimenteerd met technologieën die soms tientallen jaren op hun tijd vooruit zijn. Toch groeit binnen Xerox het aantal computers dat met Ethernet wordt verbonden. De combinatie van de Alto-computer, elektronische post, bestandsdeling en netwerkprinters laat zien wat een computernetwerk kan betekenen.

Een belangrijke toepassing is de laserprinter. Xerox werkt bij PARC aan laserprinttechnologie en heeft daarmee een praktisch probleem: hoe kunnen meerdere computers dezelfde printer gebruiken? Een netwerk biedt de oplossing. Ethernet maakt het mogelijk om computers en printers met elkaar te verbinden zonder dat voor iedere computer een afzonderlijke verbinding naar de printer nodig is. Dat is een belangrijke stap richting het moderne lokale netwerk.

De stap naar 10 Mbit/s

De eerste Ethernet-versie is nog geen universele standaard. Daarvoor is samenwerking tussen meerdere fabrikanten nodig. In 1979 beginnen Xerox, Digital Equipment Corporation (DEC) en Intel samen te werken aan een versie die geschikt moet zijn voor een bredere markt. De drie bedrijven worden gezamenlijk bekend als DIX: Digital Equipment Corporation, Intel en Xerox.

In 1980 publiceren zij de Ethernet-specificatie voor een netwerk met een snelheid van 10 Mbit/s. Daarmee wordt Ethernet niet langer alleen een interessante technologie uit een onderzoekscentrum, maar een technologie die verschillende computerfabrikanten kunnen implementeren. Dat is cruciaal. Een netwerkstandaard heeft immers weinig waarde als iedere fabrikant zijn eigen versie maakt die niet met de apparatuur van anderen kan samenwerken.

Ethernet heeft bovendien een belangrijk voordeel: de technologie is relatief eenvoudig en kan met bestaande kabeltechnologie worden gebouwd. Daardoor is grootschalige toepassing mogelijk.

Ethernet wordt IEEE 802.3

De volgende grote stap komt in 1983. Het Institute of Electrical and Electronics Engineers, beter bekend als IEEE, neemt Ethernet op in zijn nieuwe reeks standaarden voor lokale netwerken. Ethernet wordt onderdeel van IEEE 802.3. Vanaf dat moment is Ethernet niet meer alleen een technologie die aan Xerox is gekoppeld. IEEE 802.3 biedt fabrikanten een gemeenschappelijk technisch kader. Dat blijkt uiteindelijk een van de belangrijkste redenen voor het succes van Ethernet. De oorspronkelijke IEEE-versie gebruikt 10BASE5. Daarbij staat ‘10’ voor 10 Mbit/s, ‘BASE’ voor baseband-transmissie en ‘5’ voor een maximale kabellengte van ongeveer 500 meter per segment.

Het is bepaald geen elegant kabelsysteem. De dikke coaxkabel loopt vaak door een kantoor of gebouw en computers worden met speciale aansluitingen aan de kabel gekoppeld. De kabel is zo dik en stug dat hij al snel de bijnaam ‘Thick Ethernet’ krijgt. Voor de netwerkbeheerder is er nog een ander probleem: een onderbreking of verkeerde aansluiting in de gemeenschappelijke kabel kan gevolgen hebben voor een groot deel van het netwerk.

Wat betekent 10BASE-T eigenlijk? Ethernet-versies hebben namen die op het eerste gezicht nogal cryptisch zijn. De verschillende onderdelen van zo’n naam vertellen echter precies wat de techniek doet. Het getal 10 staat voor een snelheid van 10 Mbit/s. BASE verwijst naar baseband-transmissie, waarbij het Ethernet-signaal de beschikbare transmissieband gebruikt. De T staat voor twisted pair: een kabel met getwiste koperen aderparen. Bij 100BASE-TX betekent 100 dus 100 Mbit/s, terwijl T opnieuw verwijst naar twisted pair. Bij 1000BASE-T staat 1000 voor 1000 Mbit/s, oftewel 1 Gbit/s. Bij 10BASE5 verwees de 5 naar een maximale segmentlengte van ongeveer 500 meter. Bij 10BASE2 verwees de 2 naar ongeveer 200 meter, hoewel de werkelijke maximale lengte 185 meter bedroeg. De naamgeving is in de loop der tijd complexer geworden, maar het basisprincipe is hetzelfde gebleven: de naam vertelt iets over de snelheid, transmissietechniek en het gebruikte medium.

Dunne coax maakt Ethernet aantrekkelijker

Daarom verschijnt enkele jaren later 10BASE2, ook wel Thin Ethernet of Thinnet genoemd. De kabel is aanzienlijk dunner en flexibeler en computers kunnen met BNC-connectoren worden aangesloten.

Wie in de jaren tachtig of vroege jaren negentig met pc-netwerken te maken heeft gehad, kan zich de karakteristieke BNC-stekkers en T-connectoren waarschijnlijk nog herinneren. Een computer krijgt een netwerkkaart met een BNC-aansluiting. Daar komt een T-stuk op en aan weerszijden daarvan loopt de coaxkabel naar de volgende computer. Aan het uiteinde van het netwerk moet een terminator worden geplaatst. Zonder die afsluiting kunnen signalen terugkaatsen en werkt het netwerk niet goed.

Het is een systeem dat technisch prima functioneert, maar niet bepaald foutloos is. Eén losse connector of een probleem in de kabel kan ervoor zorgen dat een hele reeks computers niet meer kan communiceren. En daarmee wordt een belangrijk nadeel van het oorspronkelijke Ethernet steeds duidelijker: alle computers delen hetzelfde medium.

De kabel die Ethernet verandert

De echte doorbraak komt met een kabel die eigenlijk helemaal niet voor computernetwerken is ontworpen: het gedraaide koperen aderpaar, twisted pair. Deze kabel is al veel langer in gebruik voor telefonie. Door de koperen aders in paren om elkaar heen te draaien, kunnen storingen worden verminderd.

In 1990 wordt 10BASE-T onderdeel van IEEE 802.3. Ethernet kan daarmee over twisted-pairbekabeling worden gebruikt. Dit verandert Ethernet ingrijpend. In plaats van alle computers op één lange coaxkabel aan te sluiten, krijgt iedere computer een eigen kabel naar een centraal netwerkapparaat. Dat apparaat is aanvankelijk vaak een hub.

Een hub lijkt op het eerste gezicht niet zo revolutionair. Wanneer een computer een signaal ontvangt, stuurt de hub het immers naar alle andere aangesloten computers door. In feite wordt het gedeelde medium daarmee elektrisch nagebootst. Maar de bekabeling wordt wel veel overzichtelijker. In kantoren kan vanaf een centrale ruimte naar iedere werkplek een afzonderlijke kabel worden aangelegd. Daardoor wordt het veel gemakkelijker om computers toe te voegen, te verwijderen of te verplaatsen. En uiteindelijk zal juist die centrale structuur de weg vrijmaken voor een nog belangrijkere verandering.

Van hub naar switch

Een hub is eigenlijk een soort elektronisch doorgeefstation. Hij weet niet voor welke computer een pakket bedoeld is en stuurt het signaal daarom naar alle aangesloten apparaten. Een switch werkt anders. Een switch leert welke netwerkapparaten zich achter welke poort bevinden en kan een Ethernet-frame daardoor gericht doorsturen.

Dat heeft enorme gevolgen. Bij een traditioneel gedeeld Ethernet kunnen computers elkaar in de weg zitten. Bij een switched netwerk krijgen apparaten veel meer hun eigen verbinding. Bovendien wordt full-duplexcommunicatie mogelijk: een apparaat kan tegelijkertijd gegevens verzenden en ontvangen. Daarmee verdwijnt een van de fundamentele problemen waarvoor CSMA/CD nodig was. Bij een full-duplexverbinding zijn er immers geen andere apparaten die tegelijkertijd op dezelfde verbinding proberen te zenden.

Wat is een MAC-adres? Een Ethernet-netwerk moet natuurlijk weten voor welk apparaat een netwerkframe bedoeld is. Daarvoor gebruikt Ethernet een MAC-adres. MAC staat voor Media Access Control. Het is een adres dat aan een netwerkinterface is gekoppeld. Een Ethernet-frame bevat onder meer het MAC-adres van de afzender en dat van de ontvanger. Een switch gebruikt deze informatie om te bepalen via welke poort een frame moet worden doorgestuurd. De switch leert daarbij automatisch welke apparaten op welke poort zitten. Het MAC-adres behoort daarmee tot de oudste nog steeds essentiële onderdelen van Ethernet. De manier waarop frames worden vervoerd is in de loop der jaren ingrijpend veranderd, maar het principe van fysieke adressering is gebleven. MAC heeft dus niets te maken met Mac of Macintosh, een product van Apple.

Ethernet wordt honderd keer sneller

De kabelstructuur is niet de enige ontwikkeling. De behoefte aan bandbreedte groeit snel. Computers worden krachtiger, bestanden groter en netwerken krijgen steeds meer gebruikers. De oorspronkelijke 10 Mbit/s begint een beperking te worden.

In 1995 verschijnt Fast Ethernet, officieel IEEE 802.3u. De snelheid gaat van 10 naar 100 Mbit/s: tien keer zo snel. Voor veel organisaties is dat een enorme verbetering. Bestanden die eerder merkbaar lang over het netwerk deden, kunnen veel sneller worden overgebracht. Tegelijkertijd blijft Ethernet profiteren van een belangrijk principe: de nieuwe technologie kan zoveel mogelijk voortbouwen op bestaande infrastructuur. Daardoor hoeft een bedrijf niet noodzakelijk zijn volledige netwerk opnieuw op te bouwen.

Gigabit Ethernet

Tien keer sneller blijkt opnieuw niet het eindpunt. In 1998 wordt Gigabit Ethernet gestandaardiseerd. De snelheid komt daarmee op 1 Gbit/s, oftewel 1000 Mbit/s. Aanvankelijk zijn daarvoor vooral glasvezelverbindingen belangrijk, maar met 1000BASE-T komt Gigabit Ethernet ook over twisted pair beschikbaar. Dat is bijzonder belangrijk voor de opmars van Ethernet in kantoren en uiteindelijk ook bij consumenten.

Een bestaande netwerkbekabeling van voldoende kwaliteit kan worden gebruikt om veel hogere snelheden te bereiken. De computer, netwerkkaart en switch moeten uiteraard wel geschikt zijn voor gigabit, maar de fysieke infrastructuur hoeft niet altijd volledig te worden vervangen.

Voor thuisgebruikers wordt Gigabit Ethernet uiteindelijk heel normaal. Routers, switches, NAS-systemen en pc’s krijgen een gigabitnetwerkpoort. De snelheid die ooit alleen in professionele netwerken bereikbaar was, komt daarmee binnen het bereik van de consument.

Ethernet verlaat het kantoor

Ethernet is inmiddels veel meer geworden dan een manier om pc’s in een kantoor met elkaar te verbinden. De opkomst van internet, servers, datacenters en later cloudcomputing zorgt voor een explosieve groei van netwerkverkeer. Ethernet ontwikkelt zich daarom verder richting steeds hogere snelheden.

In 2002 verschijnt 10 Gigabit Ethernet. Daarmee wordt de grens van 1 Gbit/s opnieuw met een factor tien overschreden. In tegenstelling tot het klassieke Ethernet is 10 Gigabit Ethernet in eerste instantie vooral gericht op professionele netwerken en glasvezelverbindingen. Later komt ook 10GBASE-T beschikbaar, waarmee 10 Gbit/s over twisted pair mogelijk wordt. Daarmee wordt opnieuw duidelijk waarom Ethernet zo succesvol is: dezelfde basisfamilie van standaarden kan worden aangepast aan compleet nieuwe eisen.

Ethernet krijgt een tweede taak: stroom leveren

Een interessante uitbreiding komt in 2003 met Power over Ethernet, of PoE. Met IEEE 802.3af wordt het mogelijk om niet alleen gegevens, maar ook elektrische energie via de Ethernetbekabeling te transporteren.

Dat lijkt misschien een detail, maar het verandert de toepassingen van Ethernet aanzienlijk. Een netwerkcamera hoeft bijvoorbeeld niet meer noodzakelijk een afzonderlijke voedingsadapter en stopcontact te hebben. Ook draadloze accesspoints en VoIP-telefoons kunnen via dezelfde netwerkkabel van stroom worden voorzien. Ethernet wordt daarmee niet alleen een communicatiestandaard, maar ook een manier om apparaten van energie te voorzien.

Van 10 naar 100 naar 1000

De ontwikkeling gaat ondertussen steeds sneller. Waar het tientallen jaren duurt om van de oorspronkelijke Ethernet-snelheid naar 100 Mbit/s te komen, volgen daarna steeds nieuwe snelheidsklassen. 10 Gbit/s, 40 Gbit/s en 100 Gbit/s worden belangrijke technologieën voor grote netwerken en datacenters. Later komen 200 en 400 Gbit/s.

De reden daarvoor is niet moeilijk te begrijpen. Een moderne computer genereert veel meer netwerkverkeer dan de computers uit de jaren zeventig. Een hedendaagse server kan enorme hoeveelheden data verwerken en datacenters bestaan uit duizenden servers die onderling continu gegevens uitwisselen.

Voor consumenten is de netwerkverbinding tussen pc en router misschien niet de grootste bron van dataverkeer. Voor een datacenter ligt dat compleet anders. Daarom is de geschiedenis van Ethernet inmiddels voor een belangrijk deel een geschiedenis van datacenters.

Ethernet in de huiskamer

Toch verdwijnt Ethernet niet uit de consumentenwereld. Integendeel. Wifi zorgt ervoor dat veel mensen hun computer, tablet of smartphone niet meer met een kabel aansluiten. Daardoor zou je kunnen denken dat Ethernet steeds minder belangrijk wordt. Maar achter veel draadloze verbindingen zit juist Ethernet.

Een draadloos accesspoint moet immers zelf met het netwerk worden verbonden. Een router, switch, NAS-systeem, smart-tv of desktopcomputer kan bovendien profiteren van een bekabelde verbinding. Zodra hoge snelheid, lage vertraging en betrouwbaarheid belangrijk worden, heeft een kabel nog altijd duidelijke voordelen. Ethernet en Wi-Fi zijn daarom geen directe concurrenten. Ze vullen elkaar vooral aan.

2,5 en 5 Gbit/s: Ethernet voor de moderne computer

De behoefte aan hogere snelheden blijft ook bij consumenten groeien. Denk aan snelle glasvezelinternetverbindingen, NAS-systemen, videobewerking en het lokaal uitwisselen van grote bestanden. Daarom komen naast 1 en 10 Gbit/s ook tussenstappen beschikbaar.

IEEE 802.3bz introduceert 2,5GBASE-T en 5GBASE-T. Daarmee wordt het mogelijk om hogere snelheden te bereiken over bestaande twisted-pairbekabeling die niet noodzakelijk geschikt is voor 10 Gbit/s. Dat is een typisch voorbeeld van de manier waarop Ethernet zich gedurende zijn geschiedenis heeft ontwikkeld: niet iedere nieuwe generatie vereist een compleet nieuwe kabel.

Ethernet in het datacenter

In moderne datacenters is Ethernet inmiddels een van de belangrijkste bouwstenen. De hoeveelheid data die tussen servers, opslagapparaten en andere systemen wordt uitgewisseld, is enorm. Kunstmatige intelligentie maakt die behoefte nog groter. AI-systemen werken vaak met grote aantallen GPU’s die onderling enorme hoeveelheden data moeten uitwisselen. Daarom verschuift de aandacht steeds verder naar 100, 200, 400 en 800 Gbit/s Ethernet.

De IEEE 802.3-standaard omvat inmiddels een enorme familie van varianten voor verschillende snelheden, kabeltypen, afstanden en toepassingen. Daarmee is Ethernet allang niet meer alleen de technologie achter de netwerkpoort van een pc. Het is een infrastructuurtechnologie geworden waarop complete datacenters zijn gebouwd.

Ethernet op weg naar 1,6 terabit

Op het moment dat de eerste Ethernet-ontwerpers bij Xerox PARC hun ongeveer 3 Mbit/s-netwerk bouwden, was het waarschijnlijk moeilijk voor te stellen dat Ethernet ooit honderdduizenden keren sneller zou worden. Toch gebeurt dat.

De IEEE werkt inmiddels aan verdere uitbreidingen van de 802.3-standaard, met onder meer 800 Gbit/s en uiteindelijk 1,6 Tbit/s als doel. Daarbij wordt gewerkt met steeds hogere transmissiesnelheden per afzonderlijke datalane. 1,6 Tbit/s betekent 1600 Gbit/s. Dat is 160.000 keer de oorspronkelijke snelheid van ongeveer 10 Mbit/s uit de eerste commerciële Ethernet-generatie.

Vooral datacenters en AI-infrastructuur zijn belangrijke drijfveren achter deze ontwikkeling. De gegevensstromen tussen krachtige servers en GPU’s worden zo groot dat zelfs honderden gigabits per seconde uiteindelijk niet meer voldoende zijn. De ontwikkeling bevindt zich nog steeds in het standaardisatieproces. De exacte technische uitvoering en beschikbaarheid van dergelijke snelheden zullen daarom de komende jaren verder veranderen.

Van experiment naar wereldstandaard

Het bijzondere aan de geschiedenis van Ethernet is dat het niet begon als een technologie die bedoeld was om de wereld te veroveren. Het begon als een oplossing voor een praktisch probleem bij Xerox PARC: hoe verbind je een aantal krachtige nieuwe computers met elkaar en hoe laat je ze gezamenlijk gebruikmaken van bijvoorbeeld een laserprinter? Robert Metcalfe en David Boggs bedachten daarvoor een netwerk waarin computers een gedeeld communicatiemedium konden gebruiken. Wat begon met enkele megabits per seconde groeide uit tot een wereldwijde standaard.

De dikke coaxkabel van 10BASE5 is verdwenen. De BNC-connector van Thin Ethernet is voor de meeste gebruikers een herinnering uit het verleden geworden. Hubs zijn grotendeels vervangen door intelligente switches. En de botsingen waar CSMA/CD ooit voor nodig was, spelen bij moderne full-duplex Ethernetverbindingen nauwelijks nog een rol. Maar de basisgedachte is gebleven. Een computer verpakt gegevens in Ethernet-frames, voorziet die van adressen en stuurt ze over een netwerk naar de plaats waar ze moeten zijn. Dat principe is al meer dan vijftig jaar oud.

Van ongeveer 3 Mbit/s bij Xerox PARC naar honderden gigabits per seconde in moderne netwerken: Ethernet is daarmee een van de opmerkelijkste voorbeelden van technologische continuïteit. Terwijl vrijwel alles rondom de computer veranderde, bleef één netwerkstandaard zich steeds opnieuw aanpassen. En het verhaal is nog niet afgelopen. Terwijl Ethernet ooit werd ontworpen om een paar computers in een onderzoekscentrum met elkaar te verbinden, wordt nu gewerkt aan verbindingen van 1,6 terabit per seconde.

De kabel die ooit computers met elkaar verbond, is daarmee uitgegroeid tot een van de fundamenten van de digitale wereld.

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