Bijna dertig jaar na de oorspronkelijke verschijning geldt The Legend of Zelda: Ocarina of Time nog altijd als een van de beste computerspellen ooit gemaakt. Het avontuur uit 1998 veranderde de gamewereld voorgoed. Nu verschijnt een volledig vernieuwde versie voor de Nintendo Switch 2. Maar wat maakt deze klassieker zo bijzonder dat gamers er bijna drie decennia later nog steeds enthousiast over zijn?

Een revolutie in 1998

Toen Nintendo in november 1998 The Legend of Zelda: Ocarina of Time uitbracht voor de Nintendo 64, betekende dat een enorme stap voorwaarts. Voor het eerst konden spelers de fantasiewereld Hyrule volledig in drie dimensies verkennen.

In de rol van de jonge held Link reisden spelers door bossen, dorpen, kastelen en mysterieuze tempels. Ze moesten puzzels oplossen, vijanden verslaan en uiteindelijk het koninkrijk redden van de kwaadaardige Ganondorf.

Wat tegenwoordig vanzelfsprekend lijkt, was destijds revolutionair. De vrijheid om rond te kijken, de slimme camerabesturing en de mogelijkheid om vijanden automatisch in het vizier te houden, vormden de basis voor talloze latere avonturenspellen.

Meer dan alleen mooie beelden

Het bijzondere van Ocarina of Time zat niet uitsluitend in de techniek. Nintendo wist een wereld te creëren die werkelijk tot leven kwam.

Spelers ontdekten voortdurend nieuwe geheimen. Een voorwerp dat eerder nutteloos leek, kon uren later ineens een belangrijke functie krijgen. Bovendien kon Link door de tijd reizen, waardoor dezelfde omgeving als kind en volwassene totaal verschillende mogelijkheden bood.

Ook muziek speelde een hoofdrol. Met een kleine fluit, de ocarina, kon Link bijzondere melodieën spelen waarmee deuren opengingen, het weer veranderde of zijn paard Epona verscheen.

Die combinatie van avontuur, ontdekking, muziek en slimme puzzels maakte diepe indruk.

Bijna perfecte beoordeling

De oorspronkelijke game behaalde op recensiewebsite Metacritic een gemiddelde score van 99 uit 100. Daarmee staat Ocarina of Time nog altijd bovenaan de ranglijst van best beoordeelde games. Dat betekent natuurlijk niet dat iedereen het automatisch het leukste spel vindt. Smaken verschillen, en moderne games bieden vaak veel grotere werelden en indrukwekkendere beelden.

Maar de invloed van Ocarina of Time op de ontwikkeling van computerspellen valt nauwelijks te overschatten.

Een klassieker opnieuw tot leven gebracht

Op 5 november 2026 verschijnt een remake voor de Nintendo Switch 2. De spelwereld is volledig opnieuw vormgegeven, de muziek is vernieuwd en de besturing aangepast aan moderne verwachtingen.De eerste recensies zijn bijzonder positief. De remake behaalt opnieuw uitzonderlijk hoge beoordelingen en laat zien dat het oorspronkelijke spelontwerp verrassend goed overeind is gebleven.

Ook interessant voor oudere gamers

Voor veel HCC-leden die de ontwikkeling van computerspellen vanaf de jaren zeventig en tachtig hebben meegemaakt, is Ocarina of Time een prachtig voorbeeld van hoe snel de techniek zich heeft ontwikkeld.

Van eenvoudige tweedimensionale spelletjes naar complete driedimensionale werelden: binnen enkele decennia veranderde gaming ingrijpend.

Ocarina of Time bewijst bovendien dat goede computerspellen niet uitsluitend draaien om snelheid, spectaculaire beelden of krachtige hardware. Creativiteit, een goed verhaal en doordacht spelontwerp blijken minstens zo belangrijk.

En misschien is dat wel de belangrijkste reden waarom dit avontuur na bijna dertig jaar nog altijd miljoenen gamers weet te boeien.