Met een zorgverzekering van OHRA heb je je zorg goed geregeld. Je kiest een aanvullend pakket dat past bij jouw situatie en bepaalt zelf naar welke zorgverlener je gaat. Denk aan je huisarts, ziekenhuis of specialistische kliniek. In de meeste gevallen wordt de rekening volledig vergoed.
En: heb je een aanvullende verzekering met fysio? Dan neem je tot 5 fysiobehandelingen mee naar het volgende jaar! Je hebt tot en met 31 december de tijd om alles rondom je zorgverzekering te regelen. Maar de tijd gaat sneller dan je denkt. Verdiep je daarom nu vast even in de collectieve OHRA Zorgverzekering. Met korting als lid van HCC.
Ruime zekerheid
Naast ruime keuzevrijheid profiteer je bij OHRA ook van:
- Een volledige vergoeding van spoedeisende zorg. Wereldwijd, bij elke aanvullende verzekering
- De mogelijkheid om op je premie te besparen of je kosten te spreiden
- Online geestelijke gezondheidszorg zodat je thuis geholpen kunt worden
Plus: collectieve meerwaarde
Met de collectieve OHRA Zorgverzekering via HCC krijg je bovendien collectieve méérwaarde:
|Korting
|Tot 10% collectieve korting op bepaalde aanvullende verzekeringen
| Gratis module op de
basisverzekering
Vitaler worden
en blijven
| Vitaler worden en blijven
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OHRA Assistenten
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Regel het direct!
Dan ben je mooi op tijd. En: het hele gezin is welkom!
| Overstappen
naar OHRA
| Al verzekerd
bij OHRA
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Meer verzekeringen van OHRA
Bij OHRA kun je ook terecht voor andere collectieve verzekeringen. Vaak met collectieve korting. Denk aan je huisdier, je woning of je spullen. Misschien ook iets voor jou? Neem een kijkje – je regelt het makkelijk online.
Let op!
Vanaf juli 2027 kan het drie dagen duren voordat je post ontvangt. Ontvang je je post nog op papier? Kies dan voor digitale communicatie. Dan krijg je de berichten direct in je mailbox.
Regel het direct in Mijn OHRA Zorgverzekering.