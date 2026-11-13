Met een zorgverzekering van OHRA heb je je zorg goed geregeld. Je kiest een aanvullend pakket dat past bij jouw situatie en bepaalt zelf naar welke zorgverlener je gaat. Denk aan je huisarts, ziekenhuis of specialistische kliniek. In de meeste gevallen wordt de rekening volledig vergoed.

En: heb je een aanvullende verzekering met fysio? Dan neem je tot 5 fysiobehandelingen mee naar het volgende jaar! Je hebt tot en met 31 december de tijd om alles rondom je zorgverzekering te regelen. Maar de tijd gaat sneller dan je denkt. Verdiep je daarom nu vast even in de collectieve OHRA Zorgverzekering. Met korting als lid van HCC.

Ruime zekerheid

Naast ruime keuzevrijheid profiteer je bij OHRA ook van:

Een volledige vergoeding van spoedeisende zorg. Wereldwijd, bij elke aanvullende verzekering

De mogelijkheid om op je premie te besparen of je kosten te spreiden

Online geestelijke gezondheidszorg zodat je thuis geholpen kunt worden

Plus: collectieve meerwaarde

Met de collectieve OHRA Zorgverzekering via HCC krijg je bovendien collectieve méérwaarde:

Korting Tot 10% collectieve korting op bepaalde aanvullende verzekeringen Gratis module op de

basisverzekering

Vitaler worden

en blijven Vitaler worden en blijven OHRA Gezond: standaard bij de collectieve OHRA Zorgverzekering

Met o.a. een gezondheidscheck, well-being platform, mantelzorgmakelaar en een slaapscan

Nieuw: Uitbreiding modules Mindfulness: van 2 naar 5 modules: Jongeren, Gezinnen, Senioren, Werken & Pauzeren. OHRA Assistenten

Hulp voor iedereen –

verzekerd bij OHRA of niet OHRA Zorg assistent – steun in de rug voor mantelzorgers

OHRA Budget assistent – hulp bij financiële stress

OHRA Coach assistent – doe het zelf workshop

OHRA Slaap assistent – ontdek hoe jij beter kunt slapen



Regel het direct!

Dan ben je mooi op tijd. En: het hele gezin is welkom!

Overstappen

naar OHRA Al verzekerd

bij OHRA Doe dit uiterlijk 31 december

Je huidige verzekering wordt automatisch opgezegd

Je bent verzekerd bij OHRA per 1 januari > Meer informatie & overstappen Tevreden? Dan hoef je niks te doen!

Je zorgpakket wijzigen?

Doe dit uiterlijk 31 december

via Mijn OHRA Zorgverzekering > Direct wijzigen



Meer verzekeringen van OHRA

Bij OHRA kun je ook terecht voor andere collectieve verzekeringen. Vaak met collectieve korting. Denk aan je huisdier, je woning of je spullen. Misschien ook iets voor jou? Neem een kijkje – je regelt het makkelijk online.

Let op!

Vanaf juli 2027 kan het drie dagen duren voordat je post ontvangt. Ontvang je je post nog op papier? Kies dan voor digitale communicatie. Dan krijg je de berichten direct in je mailbox.

Regel het direct in Mijn OHRA Zorgverzekering.