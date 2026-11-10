Ken jij Claude? Nog niet? Als lid van HCC kun je de special "Maak kennis met Claude" met maar liefst 28 procent ledenkorting aanschaffen. Je betaalt niet de winkelprijs van 13,99 euro maar de ledenprijs van 9,99 euro en je krijgt de special gratis thuisgestuurd.

Kunstmatige intelligentie (AI) is niet meer weg te denken en verandert de manier waarop we met de wereld omgaan. Niet alleen bij bedrijven, maar AI kan iedereen helpen bij zijn dagelijkse werkzaamheden en vrijetijdsinvulling. ChatGPT was een van de eerste populaire AI-tools die je kon gebruiken, maar er is nu met Claude een alternatief voor goede, minder robotachtige teksten, het analyseren van documenten en het schrijven van codes. Claude is aan een flinke opmars bezig.

Je kunt Claude voor vrijwel alles in je dagelijks leven gebruiken. In deze special vind je alles wat je nodig hebt om met Claude aan de slag te gaan. Zo komt het volgende aan bod:

werken met Claude

hulp bij het studeren

Claude op het werk

programmeren met Claude

en ook het schrijven van betere teksten

Maar we kijken in deze special van 116 pagina’s ook naar de beperkingen van Claude en – zeker niet onbelangrijk – hoe het gesteld is met de privacy.

Deze special kost in de winkel € 13,99. Als lid van HCC kun jij deze special kopen met 28% korting. Je betaalt slechts € 9,99 en de special wordt zonder extra kosten toegstuurd.

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