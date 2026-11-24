Artificiële Intelligentie speelt een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Kost AI ons banen of maakt het ons werk juist makkelijker? Word je er zelf dommer van? Wat zijn de gevolgen voor milieu en economie? Hoe zit het met auteursrechten? En waar is AI wel en niet geschikt voor? Deze special kun je als lid van HCC met 28 procent korting kopen.

In deze special kijken we kritisch naar de impact van AI op onze maatschappij, ons werk en ons dagelijks leven. We gaan onder meer in op onze cognitieve ontwikkeling, de macht van big tech, de economie achter AI-slop en de veranderende manier waarop we online winkelen.

Daarnaast besteden we aandacht aan praktische toepassingen van AI, zoals slimme browsers, beeld- en videobewerking en gaming, maar ook aan cybercrime, AI-hardware, opensourcemodellen en Europese AI-ontwikkelingen. We blikken bovendien vooruit op fascinerende ontwikkelingen zoals biologische computers met levende menselijke neuronen.

Met deze special krijg je in 132 pagina's een gedegen overzicht van de huidige stand van zaken op het gebied van AI, de mogelijkheden, de risico’s en de gevolgen voor ons allemaal.

Deze special kost in de winkel € 13,99. Als lid van HCC kun jij deze special kopen met 28% korting. Je betaalt slechts € 9,99 en de special wordt zonder extra kosten toegstuurd.

Om deze special met exclusieve HCC-korting te bestellen, dien je ingelogd te zijn als lid van HCC. Nog geen HCC-lid? Word nu lid en kies je welkomstgeschenk!

Hieronder zie je een afbeelding van de cover van deze special.



