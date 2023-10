Een app op mijn telefoon loopt vast. Hoe los ik dat op?

Af en toe lopen sommige apps op mijn Android-telefoon vast. Op de reguliere manier afsluiten werkt dan niet. Het enige wat wel werkt, is de hele telefoon een reboot te geven. Maar dat kan toch niet de bedoeling zijn. Weet je een andere manier om een weigerende app te sluiten? Megane van P.

Het blijven stilhangen van een app is ontzettend vervelend, maar zeker niet onmogelijk om op te lossen. Laten we het stap voor stap met je doornemen.

Stap 1: open instellingen

Als eerste stap ga je de instellingen van je telefoon openen. Dit kan door middel van het zoeken naar de app in de zoekbalk of door naar beneden te swipen om daar een tandwieltje te vinden. Klik hierop en ga naar stap 2.

Stap 2: Appbeheer openen

Bij de instellingen aangekomen, kun je op zoek gaan naar het kopje Apps. In het Apps-menu krijg je toegang tot een aantal gespecialiseerde opties om applicaties te beheren. Om de app geforceerd af te sluiten, moet je naar het kopje App-beheer gaan.

Stap 3: Kies welke app je wilt sluiten

Wanneer App-beheer is geopend, krijg je een lijst te zien van alle applicaties die op je smartphone zijn geïnstalleerd. Zoek de app op die je geforceerd wilt afsluiten en klik hierop.

Stap 4: Stop forceren

Binnen de instellingen van deze app krijg je een aantal statistieken te zien. Als het goed is, kom je daar de optie Een volledige stop forceren tegen. Druk op deze knop en je krijgt in rode letters nogmaals de kans om de applicatie af te sluiten of te annuleren. Wanneer je doorgaat, krijg je in het venster daarna te zien dat die optie niet meer toegankelijk is. Als jouw app veel data gebruikt, zie je dat het dataverbruik daarna op 0 Bytes staat.