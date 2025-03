Welke vervoersmogelijkheden zijn er naar de HCC!kennisdag?

Ik wil graag naar de HCC!kennisdag op zaterdag 22 maart a.s. in de Expo Houten, maar ik ben niet in het bezit van een auto. Is de Expo Houten ook goed met het openbaar vervoer te bereiken? Mieke van der V.

De Expo houten is per auto uitstekend bereikbaar en er zijn voldoende gratis parkeerplaatsen, ook in de nabije omgeving wanneer de parkeerplaatsen van de Expo allemaal bezet zijn.

Ook met het openbaar vervoer is de Expo prima bereikbaar. Wanneer je per trein naar treinstation Houten gaat, heb je de mogelijkheid om vandaar met een vip-pendelbus naar de Expo te gaan en later op de dag weer terug. De opstapplaats is vlak bij station Houten, nabij de fontein achter het gemeentehuis. De bus zal continu rijden, er zijn geen vaste tijden. Wel heeft de chauffeur pauze van 12.00 tot 13.00 uur en dan rijdt de bus dus niet! Een retourtje Station Houten - Expo Houten v.v. kost € 5,00.

Een van de bestuursleden van HCC reist ook altijd per openbaar vervoer naar de HCC!kennisdag. Hij neemt zelf altijd per trein naar station Utrecht Centraal en gaat daar met bus 47 richting de Expo Houten. Je kunt uitstappen bij halte Heerlijkheidspad of bij halte Meidoornkade. Beide haltes zijn op onderstaande kaart omcirkeld (halte Meidoornkade boven, halte Heerlijkheidspad onder).