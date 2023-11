Onlangs vond Roborama NL 2023 plaats, georganiseerd door HCC!robotica. Plaats van handeling was wederom Het Lamoen, de grote zaal van De Dissel (voormalig dorpshuis, nu zalencentrum / sportaccommodatie) te Hooglanderveen. De opkomst was prima. Zowel wat betreft deelnemende robots, gewone bezoekers (daarbij ook bezoekers, die we al een tijdje niet meer gezien hadden) en bezoekers van de livestream. Dit jaar was gekozen voor 3 klassen.

Lees verder op de website van HCC!robotica.