10 Dingen Die Fortnite Kan Leren Aan Je Kinderen

Fortnite is een van de meest succesvolle online shooters in de game-industrie, dankzij de combinatie van cartoonachtige graphics, een unieke bouwmodus en het populaire battle royale-formaat dat werd gepopulariseerd door PUBG.

Door de minimale hoeveelheid geweld en een groot aantal skins en creatieve modi, worden veel Fortnite-accounts geregistreerd door kinderen, maar je hoeft je geen zorgen te maken. In deze gids analyseren we de belangrijkste kenmerken en ideeën die het project van Epic Games ze kan leren en waarmee het hen ten goede kan komen.

Teamwerk en samenwerking

In Fortnite besluit elke speler zelf – is hij een solo-strijder, speelt hij in een duo of in een volledig team om zijn doelen te bereiken. Spelen in een team zal betere resultaten opleveren en interessanter, tactisch gameplay creëren, maar het belangrijkste is dat het zal helpen bij de socialisatie.

Het kind zal actief communiceren met bondgenoten, informatie uitwisselen, voorraden delen en zijn ideeën voorstellen die het team kunnen helpen winnen en vooruitgang te boeken in het Fortnite-ranksysteem. Dit geeft zelfvertrouwen, ontwikkelt creatief en kritisch denken en, het belangrijkste, verwijdert psychologische blokkades in de communicatie met andere mensen en leert hoe je met anderen omgaat in stressvolle situaties.

Natuurlijk beschermt dit het kind niet tegen negatieve spelers, maar een juiste en systematische benadering leert hem om zulke gamers niet te negeren, maar gewoon zijn eigen ding te doen en te streven naar overwinning in elke situatie, en te vertrouwen op zichzelf als onderdeel van het spelteam.

Probleemoplossing en strategisch denken

Je zult constante dynamiek en veranderingen in de omgeving op de speelkaart ervaren, waar je op moet reageren en beslissingen moet nemen afhankelijk van de veranderingen in de omgeving.

Je kind zal veel beslissingen nemen, waarvan de meeste verkeerd zullen zijn, vanwege paniek en stress, maar hoe meer fouten hij maakt, hoe betere beslissingen hij in de toekomst zal kunnen nemen, door van zijn fouten te leren en voortdurend vooruitgang te boeken, zelfvertrouwen op te bouwen in zijn acties en steeds meer vijanden te verslaan en te overtreffen, en de top 1-rang te bereiken.

In het algemeen zal het kind niet alleen leren om daadkrachtig te handelen, maar ook om zijn beslissingen te overdenken en niet alleen op geluk te vertrouwen.

Hulpbronnenbeheer

In Fortnite is het van essentieel belang om hulpbronnen voor de bouw te verzamelen, die helpen in gevechten om vijandelijke aanvallen af te weren en langer te overleven. Om te kunnen bouwen, moet je drie soorten hulpbronnen verzamelen – metaal, steen en hout – en je munitie, EHBO-kits en schilden verstandig beheren, omdat hun aantal altijd beperkt zal zijn.

Wanneer ze voor het eerst een tekort aan nuttige hulpbronnen en items tegenkomen, zullen kinderen hun spaargeld beter leren waarderen en het correct gebruiken, rekening houdend met besparingen en het vermijden van overmatige en onbezonnen uitgaven.

Je kind moet altijd een voorraad munitie, medicijnen en bouwmaterialen hebben; alleen zo kan hij vooruitgang boeken in het rangsysteem en zijn legitieme Fortnite-account verhogen.

Volharding en standvastigheid

Winnaar worden in Fortnite is een complexe en systematische taak, waarbij 99 andere spelers met je concurreren. Om de top 1-status te behalen en je Fortnite-account te ontwikkelen, moet je veel moeite doen en een reeks nederlagen doorstaan om te leren hoe je correct landt en je verbergt totdat een kalmerende fase van de wedstrijd begint.

Dit leert veerkracht en vastberadenheid, omdat elke nederlaag en dood je zal leren om vooruit te denken, je niet in ongunstige vuurgevechten te begeven, schuilplaatsen beter te gebruiken, te leren schieten en simpelweg te streven naar overwinning, waarbij je elke keer dichter bij de top 1-status komt.

Ruimtelijk inzicht en coördinatie

Het is belangrijk om de vaardigheid van afstand, breedte en structuur te begrijpen te ontwikkelen, en hoe eerder, hoe beter. Zo wordt ruimtelijk denken beheerst, wat nodig is voor serieuze beroepen zoals architect en in het algemeen de waarneming van de echte wereld verbetert en aanzienlijk helpt bij het bouwen van de juiste schuilplaatsen en het langer weerstaan van vijandelijke druk voor de ontwikkeling van je Fortnite-account.

Creativiteit en Innovatie

Fortnite heeft een grote creatieve modus, beschikbaar voor alle spelers, vooral voor degenen die niet willen ontwikkelen of goedkope Fortnite-accounts willen kopen, waar je veel tijd kunt doorbrengen met het creëren van unieke eilanden en gamemodi voor jezelf en vrienden. Je kunt daar geen beloningen mee verdienen, maar het is puur voor je eigen plezier.

Dit is vooral goed en nuttig voor kinderen, omdat ze hun fantasieën en ideeën volledig kunnen realiseren, en ouders kunnen hierbij helpen, hun bijdrage leveren, maar het kind de mogelijkheid geven om de uiteindelijke beslissing te nemen.

Deze benadering draagt bij aan de ontwikkeling van hun eigen stijl en de realisatie van fantasie, wat in de toekomst kan leiden tot een carrière als ontwerper, kunstenaar of zelfs filmregisseur.

Snelle reflexen en multitasking

In een spel als Fortnite, waar wedstrijden zich in grote dynamiek afspelen, moeten spelers voortdurend alles in de gaten houden wat hen omringt, de situatie navigeren, voetstappen en de dynamiek van gevechten horen, klaar zijn om een verdediging te bouwen en tegelijkertijd terug te trekken in een ongunstige situatie.

Deze benadering vormt reacties, ruimtelijke oriëntatie en multitasking, omdat een groot aantal wedstrijden je kind zeker zal leren en hun eisen aan zichzelf zal verhogen, met vooruitgang. Als ze niet weten hoe ze hun spel kunnen verbeteren, kun je hen aanraden om AIM te trainen, of zoeken waar je Fortnite-accounts kunt kopen om tegen de sterkste gamers te spelen en tegelijkertijd de rang die ze al hebben verdiend niet te verliezen.

Aanpassingsvermogen en flexibiliteit

Fortnite brengt voortdurend nieuwe updates en taken uit die spelers aansporen tot nieuwe prestaties en vooruitgang, en voor een kind is dit een constante race naar unieke skins en karakterverschijningen. Dit zal vooral aantrekkelijk zijn voor animefans, aangezien je Mikasa en Levi van Attack on Titan kunt vinden en kunt spelen in het uniform van het verkenningsteam in plaats van de klassieke skin.

Spelers moeten snel zich aanpassen aan nieuwe taken en deze op tijd voltooien, zodat je gameplay en de relevante beloningen niet stoppen en deel blijven uitmaken van je legitieme Fortnite-account.

Doelen stellen en bereiken

Fortnite stelt wekelijkse en dagelijkse uitdagingen voor spelers en beloont doelgerichte gamers die al hun aandacht aan het project van Epic Games besteden. Voor kinderen en iedereen die geen stabiele internetverbinding heeft, is dit een geweldige manier om constant vooruitgang te boeken en de gestelde taken te volgen.

Dergelijke taken leren discipline en een systematische benadering, wat helpt in het echte leven, vooral in studies tot aan het afstuderen.

Zelfregulatie en tijdbeheer

Voor kinderen is een belangrijke les die ze kunnen leren van games tijdsbeheer en gematigd spelen, wanneer ze enkele uren inloggen op servers, hun Fortnite-account ontwikkelen, een aantal zelfverzekerde resultaten behalen en offline gaan, hun huiswerk doen en volwassenen helpen met huishoudelijke taken.

Ouders moeten kinderen niet straffen, maar hen helpen om gameplay en verslaving aan games duidelijk te scheiden, waarbij vooruitgang alle tijd in beslag neemt, ten koste van het echte leven, school en vriendschappen met andere kinderen.

Conclusie

Fortnite biedt kinderen een groot aantal leermogelijkheden, van sociale vaardigheden tot de ontwikkeling van motorische vaardigheden en reactiesnelheid, besluitvormingstechnieken en multitasking.

Het helpt kinderen creativiteit te ontwikkelen, zelfvertrouwen te vergroten en het ruimtelijk inzicht en de situaties om hen heen te verbeteren, waarbij ze leren om in stressvolle situaties te handelen.

Ouders moeten zich niet bemoeien met de hobby’s van hun kinderen, maar hen in de juiste richting sturen en misschien zelfs met hen spelen in hetzelfde team. Om je kansen te testen in moeilijkere rangen, kun je zelfs zoeken naar Fortnite-accounts die te koop zijn om het tegen de sterkste spelers op te nemen zonder de huidige rang en successen op te geven, maar de opgebouwde beloningen over te dragen naar je hoofdaccount.

Onthoud dat de meeste gamingvaardigheden zeker buiten de gamewereld toepassing zullen vinden en je kunnen helpen bij het kiezen van je hoofdberoep, je moet alleen de mate van passie controleren, zodat het geen verslaving wordt. Het is gemakkelijk te bepalen - het kind begint meer dan 5 uur per dag te spelen en verwaarloost andere gebieden van het leven, vooral het studeren en communiceren met andere kinderen.